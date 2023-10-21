Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня від Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в неділю, 22 жовтня, очікується суха погода. Проте на заході все ж пройдуть дощі. Цими вихідними ще є час прогулятися на вулиці або ж, наприклад, завершити прибирання.

Про погоду на завтра розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Зазначається, що в цей день дощитиме лише в західних регіонах України, а саме на:

Івано-Фраківщині;

Волині;

Львівщині;

Закарпатті;

Тернопільщині.

Температура повітря становитиме +18-23 °C, на півдні — до +28 °C, на північному сході — +12-16 градусів °C.

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода у Києві

У Києві 22 жовтня можливий туман або серпанок, проте без опадів. Температура повітря сягатиме +16-20 °C.

"Найближча перспектива — найтепліше вихідними, як щойно згадали, далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється", — додала Діденко.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.