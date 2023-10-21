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Народний синоптик Діденко потішила українців прогнозом погоди на неділю

21 жовтня 2023 13:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня від Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні в неділю, 22 жовтня, очікується суха погода. Проте на заході все ж пройдуть дощі. Цими вихідними ще є час прогулятися на вулиці або ж, наприклад, завершити прибирання.

Про погоду на завтра розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Зазначається, що в цей день дощитиме лише в західних регіонах України, а саме на:

  • Івано-Фраківщині;
  • Волині;
  • Львівщині;
  • Закарпатті;
  • Тернопільщині.

Температура повітря становитиме +18-23 °C, на півдні — до +28 °C, на північному сході — +12-16 градусів °C.

погода на 22 жовтня в Україні
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода у Києві

У Києві 22 жовтня можливий туман або серпанок, проте без опадів. Температура повітря сягатиме +16-20 °C. 

"Найближча перспектива — найтепліше вихідними, як щойно згадали, далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється", — додала Діденко. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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