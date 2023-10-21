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Народный синоптик Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на воскресенье

21 октября 2023 13:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 22 октября от Наталки Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в воскресенье 22 октября ожидается сухая погода. Однако на западе все же пройдут дожди. В эти выходные еще есть время прогуляться на улице или же, например, завершить уборку.

О погоде на завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 октября

В этот день будет дождь только в западных регионах Украины, а именно в таких областях:

  • Ивано-Фраковской;
  • Волынской;
  • Львовской;
  • Закарпатской;
  • Тернопольской.

Температура воздуха будет составлять +18-23 °C, на юге — до +28 °C, на северо-востоке — +12-16 °C.

погода на 22 октября в Украине
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Киеве

В Киеве 22 октября возможен туман или дымка, однако без осадков. Температура воздуха будет достигать +16-20 °C.

"Ближайшая перспектива — теплее всего на выходных, как только что вспомнили, дальше сильного похолодания не будет, ощутимое снижение температуры воздуха разве в начале ноября. Пока что снег отменяется", — добавила Диденко.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Натальи Диденко

Напомним, ранее мы писали, что на выходных жители Львова смогут насладиться последними теплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.

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