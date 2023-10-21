Прогноз погоды в Украине на 22 октября от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на воскресенье
В Украине в воскресенье 22 октября ожидается сухая погода. Однако на западе все же пройдут дожди. В эти выходные еще есть время прогуляться на улице или же, например, завершить уборку.
О погоде на завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 22 октября
В этот день будет дождь только в западных регионах Украины, а именно в таких областях:
- Ивано-Фраковской;
- Волынской;
- Львовской;
- Закарпатской;
- Тернопольской.
Температура воздуха будет составлять +18-23 °C, на юге — до +28 °C, на северо-востоке — +12-16 °C.
Погода в Киеве
В Киеве 22 октября возможен туман или дымка, однако без осадков. Температура воздуха будет достигать +16-20 °C.
"Ближайшая перспектива — теплее всего на выходных, как только что вспомнили, дальше сильного похолодания не будет, ощутимое снижение температуры воздуха разве в начале ноября. Пока что снег отменяется", — добавила Диденко.
Напомним, ранее мы писали, что на выходных жители Львова смогут насладиться последними теплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.
Читайте Новини.LIVE!