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Гидрометцентр обнародовал карту погоды и предупредил водителей об опасности в одной области

21 октября 2023 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 21 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Мужчина в светоотражающей одежде едет на электросамокате в тумане рядом с авто. Фото: khaleejtimes.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 21 октября, в Украине будет облачно и без осадков. Дожди прогнозируются в Полтавской, Харьковской, Луганской и северных областях. Кроме того, сегодня на дороге будет опасно, синоптики предупреждают о плохой видимости из-за тумана. Столбики термометров поднимутся до +28 °С, обещая таким образом теплую погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о плохой видимости до 200-500 м из-за тумана в Киевской области. Опасное явление следует ожидать ночью и утром 21 октября.

Водителям и прохожим следует быть очень бдительными на дороге, ведь синоптики объявили и уровень опасности.

Погода в Украине 21 октября

Синоптики отмечают, что сегодня, 21 октября, север и восток поглотят дожди, на остальной территории сухо. Ветер юго-западный, а днем на Левобережье с переходом на восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в Прикарпатье местами порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах — 20-25 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +8...+13 °С, на западе и юге страны +14...+18 °С;
  • днем +23...+28 °С, на севере и востоке +17...+22 °С, на северо-востоке +6...+11 °С.

В Киевской области синоптики также обещают дождливую погоду. Также призывают быть осторожными из-за тумана. Температура воздуха в области ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С. В Киеве днем столбики термометров будут показывать около +17...+19 °С.

Карта погоды в Украине сегодня, 21 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 21 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в выходные, 21 и 22 октября, украинцев удивит погода. Так, в Украине иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. Возможен небольшой дождь.

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