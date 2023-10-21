Погода в Україні на 21 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Чоловік у світловідбивному одязі їде електросамокатом в тумані поруч з авто. Фото: khaleejtimes.com

У суботу, 21 жовтня, в Україні буде хмарно та без опадів. Дощі прогнозують у Полтавській, Харківській, Луганській, а також північних областях. Крім того, сьогодні на дорозі буде небезпечно, синоптики попереджають про погану видимість через туман. Стовпчики термометрів підіймуться до +28 °С, обіцяючи таким чином теплу погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження про небезпеку від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про погану видимість до 200-500 м через туман у Київській області. Небезпечне явище слід очікувати вночі та вранці 21 жовтня.

Водіям та перехожим слід бути дуже пильними на дорозі, адже синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Погода в Україні 21 жовтня

Синоптики зазначають, що сьогодні, 21 жовтня, північ та схід поглинуть дощі, на решті території сухо. Вітер південно-західний, а вдень на Лівобережжі з переходом на східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

В Укргідрометцентрі попереджають, що на Прикарпатті місцями пориви вітру до 15-20 м/с, в Карпатах — 20-25 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+13 °С, на заході та півдні країни +14...+18 °С;

вдень +23...+28 °С, на півночі та сході +17...+22 °С, на північному сході +6...+11 °С.

У Київській області синоптики також обіцяють дощову погоду. Також закликають бути обережними через туман. Температура повітря в області вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С. У Києві вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +17...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що за прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, на вихідних, 21 та 22 жовтня, українців здивує погода. Так, в Україні подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. Також можливі невеликі дощі.