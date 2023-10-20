Якою буде погода в Україні на вихідних, 21 та 22 жовтня — прогноз від Наталки Діденко

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 21 та 22 жовтня, в Україні буде тепла та комфортна осіння погода, подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. У суботу опадів не передбачається. Однак, невеликі дощі у деяких регіонах прогнозують в неділю.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 21 жовтня

За словами народного синоптика, 21 жовтня опадів очікувати не варто.

Середня температура повітря буде в межах +16+23 °C.

На Закарпатті, Вінниччині, у Чернівецькій області та південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +21+27 °C;

На Одещині +25+30 °C;

Північні райони Чернігівщини та Сумщини будуть свіжими, температура прогріється до +8+13 °C.

"Найближча перспектива — найтепліше вихідними, як щойно згадали, далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада", — написала Діденко.

Погода в Україні 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня, в Україні переважатиме суха погода. Виняток — західні області, там можливі невеликі дощі.

Температура повітря вдень прогріється до +18+23 °C, на північному сході до +12+16 °C.

Погода у Києві та області на вихідні

За словами Наталки Діденко, погода у Києві та області на вихідних порадує киян.

У столиці опадів передбачається. Однак, можливий туман.

Температура повітря буде від +16+20 °C.

Нагадаємо, ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачнішими через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.