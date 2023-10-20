Какая будет погода в Украине на выходных, 21 и 22 октября — прогноз от Наталки Диденко.

Синоптик Диденко рассказала о погоде на выходные — будет неожиданное тепло и внезапные ливни
На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, местами температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 октября
По словам народного синоптика, 21 октября осадков ждать не стоит.
Средняя температура воздуха будет в пределах +16+23°C.
- В Закарпатье, Винницкой области, в Черновицкой области и южной части столбики термометров поднимутся до +21+27 °C;
- В Одесской области +25+30 °C;
- Северные районы Черниговской и Сумской областей будут свежими, температура прогреется до +8+13 °C.
"Ближайшая перспектива — теплее всего в выходные, как только вспомнили, дальше сильного похолодания не будет, ощутимее снижение температуры воздуха разве что в начале ноября", — написала Диденко.
Погода в Украине 22 октября
В воскресенье, 22 октября, в Украине будет преобладать сухая погода. Исключение — западные области, там возможны небольшие дожди.
Температура воздуха днем прогреется до +18+23 °C, на северо-востоке до +12+16 °C.
Погода в Киеве и области на выходные
По словам Наталки Диденко, погода в Киеве и области на выходных порадует киевлян.
В столице осадков предполагается. Однако возможен туман.
Температура воздуха будет от +16+20 °C.
Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.
Читайте Новини.LIVE!