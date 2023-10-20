Какая будет погода в Украине на выходных, 21 и 22 октября — прогноз от Наталки Диденко.

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, местами температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 21 октября

По словам народного синоптика, 21 октября осадков ждать не стоит.

Средняя температура воздуха будет в пределах +16+23°C.

В Закарпатье, Винницкой области, в Черновицкой области и южной части столбики термометров поднимутся до +21+27 °C;

В Одесской области +25+30 °C;

Северные районы Черниговской и Сумской областей будут свежими, температура прогреется до +8+13 °C.

"Ближайшая перспектива — теплее всего в выходные, как только вспомнили, дальше сильного похолодания не будет, ощутимее снижение температуры воздуха разве что в начале ноября", — написала Диденко.

Погода в Украине 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в Украине будет преобладать сухая погода. Исключение — западные области, там возможны небольшие дожди.

Температура воздуха днем прогреется до +18+23 °C, на северо-востоке до +12+16 °C.

Погода в Киеве и области на выходные

По словам Наталки Диденко, погода в Киеве и области на выходных порадует киевлян.

В столице осадков предполагается. Однако возможен туман.

Температура воздуха будет от +16+20 °C.

Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.