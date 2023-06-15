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Дожди и грозы: синоптики рассказали, какие области сегодня зальет больше всего

15 июня 2023 05:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 15 июня
Мужчина с женщиной, стоят под зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 15 июня, в Украине во всех областях ожидаются ливни или кратковременные дожди. Возможен ветер 5-10 м/с.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 15 июня

Сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +8-13°С, а днем +19-24°С.

На остальной территории переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, возможно, и гроза. Температура ночью +12-17°С, днем +22-27°С.

Кроме того, во всех областях возможен ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Погода в Украине 15 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в течение дня в области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +12-17°С, а днем +22-27°С. В Киеве ночью около +15°С, днем +23-25°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Кратковременные дожди пройдут почти по всей территории Украины. "Сухо" будет только в Одесской, Николаевской и Луганщинской областях.

Температура воздуха +23-28°С, на западе и северо-востоке (Сумщина, север Харьковщины) будет немного свежее — +20-25°С.

Напомним, что в течение 14-15 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты): г. Херсон, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности – красный).

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