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Дощі та грози: синоптики розповіли, які області сьогодні заллє найбільше

15 червня 2023 05:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 15 червня
Чоловік із жінкою стоять під парасолями. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 червня, в Україні у всіх областях очікуються зливи або короткочасні дощі. Також можливий вітер 5-10 м/с.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 15 червня

Сьогодні в західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі, а вдень помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі +8-13°С, а  вдень — +19-24°С.

На решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можливо й гроза. Температура вночі +12-17°С, вдень +22-27°С.

Окрім того, у всіх областях можливий вітер північно-східний (у західних областях — південно-східний), 5-10 м/с.

Погода в Україні 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Сьогодні упродовж дня в області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +12-17°С, а вдень +22-27°С. У самому Києві вночі близько +15°С, вдень +23-25°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Короткочасні дощі сьогодні пройдуть майже по всій території України. "Сухо" буде тільки на Одещині, Миколаївщині та Луганщині.

Температура повітря +23-28°С, на заході та північному сході (Сумщина, північ Харківщини) буде трохи свіжіше — +20-25°С.

Нагадаємо, що упродовж 14-15 червня на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (III рівень небезпеки — червоний).

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