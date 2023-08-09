Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 августа: точный прогноз

Дожди и грозы не покидают Украину: синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду
Сегодня, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 9 августа
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях днем на Волыни и Львовщине кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страны осадков не будет.
Ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с.
"Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха", — отметила синоптик Наталья Диденко.
Температура:
- ночью +9+14,
- днем +20+25.
Прогноз погоды в Киеве и области 9 августа
В столичном регионе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь с грозой. Днем осадки не ожидаются.
"В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23, +24 градусов. В ближайшую ночь пройдет в столице дождь, погремит гроза, днем будет сухо и солнечно", — написала синоптик Наталья Диденко.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью +9+14,
- днем +20+25;
Температура воздуха по Киеву:
- ночью +12+14,
- днем +22+24.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
9 — 10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.