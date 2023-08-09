Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 августа: точный прогноз

Гроза над полем. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 9 августа

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях днем на Волыни и Львовщине кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с.

"Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха", — отметила синоптик Наталья Диденко.

Температура:

ночью +9+14,

днем +20+25.

Карта погоды в Украине на 9 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 9 августа

В столичном регионе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь с грозой. Днем осадки не ожидаются.

"В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23, +24 градусов. В ближайшую ночь пройдет в столице дождь, погремит гроза, днем будет сухо и солнечно", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью +9+14,

днем +20+25;

Температура воздуха по Киеву:

ночью +12+14,

днем +22+24.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

9 — 10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.