Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 серпня: точний прогноз

Дощі та грози не полишають Україну: синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоду
Сьогодні, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 9 серпня
За даними Укргідрометцентру, вночі та зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території країни опадів не буде.
Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с.
"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура:
- вночі +9+14,
- вдень +20+25.
Прогноз погоди у Києві та області 9 серпня
У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ з грозою. Вдень опадів не передбачається.
"У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Найближчої ночі пройде у столиці дощ, погримить гроза, вдень буде сухо та сонячно", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі +9+14,
- вдень +20+25;
Температура повітря по Києву:
- вночі +12+14,
- вдень +22+24.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
9 — 10 серпня й у Миколаївській та Херсонській, 10 серпня і у Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.