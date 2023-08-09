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Дощі та грози не полишають Україну: синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоду

9 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 серпня: точний прогноз
Гроза над полем. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 9 серпня

За даними Укргідрометцентру, вночі та зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території країни опадів не буде.

Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с.

"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура:

  • вночі  +9+14,
  • вдень +20+25. 
Мапа погоди в Україні на 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 9 серпня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ з грозою. Вдень опадів не передбачається.

"У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Найближчої ночі пройде у столиці дощ, погримить гроза, вдень буде сухо та сонячно", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області:

  • вночі +9+14,
  • вдень +20+25;

Температура повітря по Києву:

  • вночі +12+14,
  • вдень +22+24.
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

9 — 10 серпня й у Миколаївській та Херсонській, 10 серпня і у Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.

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