Погода в Україні сьогодні, 24 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog

Дожди и грозы накрывают страну: синоптики рассказали, куда сегодня придет прохлада
Сегодня, 24 августа, синоптики прогнозируют по всей территории Украины переменную облачность. В некоторых частях страны будут дожди и грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 24 августа
Синоптики прогнозируют, что ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны местами кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Ночью и утром в Карпатском регионе будет туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью +11+16°С, днем +23+28°С. В южной части ожидается ночью +17+22°С, а днем +26+31°С.
Погода в Киеве и области
Сегодня, 24 августа, в столичном регионе переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +11+16°С, днем +23+28°С;
- в Киеве ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
Прогноз погоды на 24 августа по областям
Центральный регион:
- В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.
- В Черкасской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.
- В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.
- В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.
Западный регион Украины:
- На Львовщине без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.
- В Ровенской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.
- В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26...+28°С.
Северный регион Украины
- В Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С.
- В Житомирской области пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +23...+25°С.
- В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.
- В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С.
Южный регион Украины
- В Херсонской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С.
- В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С.
- В Одесской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +29...+31°С.
- В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
Предупреждение о гидрологических явлениях
24 августа в связи с ожидаемыми значительными местами сильными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету (Черновицкая обл.) ожидается смена гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3 — 1,0 м над уровнем угроз последствий.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков.
24 августа на реках суббассейна Тисы (Закарпатская обл.) ожидается повышение уровней воды над уровнями на 08 час. 23 августа на 0,3 — 1,0 м, без угрозы негативных последствий.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что до пятницы в Украине сохранится влияние воздушных масс из Скандинавии. Поэтому существенные осадки в это время все еще маловероятны. Температура воздуха останется в тех же пределах. Но на выходных влияние циклона повлечет за собой выпадение осадков везде, кроме восточных и южных регионов.