Погода в Україні сьогодні, 24 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog

Дождь в городе. Фото: Новости.

Сегодня, 24 августа, синоптики прогнозируют по всей территории Украины переменную облачность. В некоторых частях страны будут дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 24 августа

Синоптики прогнозируют, что ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны местами кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ночью и утром в Карпатском регионе будет туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью +11+16°С, днем +23+28°С. В южной части ожидается ночью +17+22°С, а днем +26+31°С.

Прогноз погоды на 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня, 24 августа, в столичном регионе переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Погода в Киеве на 24 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха:

по области ночью +11+16°С, днем +23+28°С;

в Киеве ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

Погода в Киеве на неделю от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 24 августа по областям

Центральный регион:

В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.

небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С. В Черкасской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.

ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С. В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С. В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.

Западный регион Украины:

На Львовщине без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.

без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С. В Ровенской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.

небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С. В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26...+28°С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С. В Житомирской области пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +23...+25°С.

пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +23...+25°С. В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С. В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С.

Южный регион Украины

В Херсонской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С.

ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С. В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С.

небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +31...+33°С. В Одесской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +29...+31°С.

ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +29...+31°С. В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

24 августа в связи с ожидаемыми значительными местами сильными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету (Черновицкая обл.) ожидается смена гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3 — 1,0 м над уровнем угроз последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков.

24 августа на реках суббассейна Тисы (Закарпатская обл.) ожидается повышение уровней воды над уровнями на 08 час. 23 августа на 0,3 — 1,0 м, без угрозы негативных последствий.

Предупреждение о гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что до пятницы в Украине сохранится влияние воздушных масс из Скандинавии. Поэтому существенные осадки в это время все еще маловероятны. Температура воздуха останется в тех же пределах. Но на выходных влияние циклона повлечет за собой выпадение осадков везде, кроме восточных и южных регионов.