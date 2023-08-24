Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощі та грози накривають країну: синоптики розповіли, куди сьогодні завітає прохолода arrow

Дощі та грози накривають країну: синоптики розповіли, куди сьогодні завітає прохолода

24 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 24 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України мінливу хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 24 серпня

Синоптики прогнозують, що вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни опадів не передбачається.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями буде туман.

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +23+28°С. У південній частині очікується вночі +17+22°С, а вдень +26+31°С.

Прогноз погоди на 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Сьогодні, 24 серпня, у столичному регіоні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Погода в Києві на 24 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря: 

  • по області вночі +11+16 °С, вдень +23+28°С;
  • у Києві вночі +14+16 °С, вдень +25+27°С.
Погода в Києві на тиждень від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 24 серпня по областях

Центральний регіон:

  • На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.
  • На Черкащині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29°С.
  • На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +28...+30 °С.
  • На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.

Західний регіон України:

  • На Львівщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С.
  • На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.
  • На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28°С.

Північний регіон України

  • На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28°С.
  • На Житомирщині похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +23...+25°С.
  • На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27 °С.

Східний регіон України

  • На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
  • На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +26...+28°С.

Південний регіон України

  • На Херсонщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +21...+23°С, вдень +31...+33 °С.
  • На Миколаївщині невелика хмарність , без опадів. Температура повітря вночі +21...+23 °С, вдень +31...+33 °С.
  • На Одещині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +22...+24 °С, вдень +29...+31°С.
  • В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +30...+32°С.

Попередження про гідрологічні явища

24 серпня у звязку з очiкуваними значними мiсцями сильними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету (Чернівецька обл.) очікується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 —1,0 м над рівнями на 08 год 23 серпня, без загрози негативних наслідків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах існує загроза сходження локальних селевих потокiв.

24 серпня на рiчках суббасейну Тиси (Закарпатська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на 08 год. 23 серпня на 0,3 — 1,0 м, без загрози негативних наслiдкiв.

Попередження про гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до п'ятниці в Україні збережеться вплив повітряних мас зі Скандинавії. Тому істотні опади в цей час все ще малоймовірні. Температура повітря залишиться у тих самих межах. Але на вихідних вплив циклону спричинить випадання опадів скрізь, крім східних та південних регіонів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

17:44 Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз