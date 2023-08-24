Погода в Україні сьогодні, 24 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog

Дощі та грози накривають країну: синоптики розповіли, куди сьогодні завітає прохолода
Сьогодні, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України мінливу хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 24 серпня
Синоптики прогнозують, що вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни опадів не передбачається.
Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями буде туман.
Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +23+28°С. У південній частині очікується вночі +17+22°С, а вдень +26+31°С.
Погода у Києві та області
Сьогодні, 24 серпня, у столичному регіоні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +11+16 °С, вдень +23+28°С;
- у Києві вночі +14+16 °С, вдень +25+27°С.
Прогноз погоди на 24 серпня по областях
Центральний регіон:
- На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.
- На Черкащині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29°С.
- На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +28...+30 °С.
- На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.
Західний регіон України:
- На Львівщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С.
- На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.
- На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28°С.
Північний регіон України
- На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28°С.
- На Житомирщині похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +23...+25°С.
- На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27 °С.
Східний регіон України
- На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
- На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +26...+28°С.
Південний регіон України
- На Херсонщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +21...+23°С, вдень +31...+33 °С.
- На Миколаївщині невелика хмарність , без опадів. Температура повітря вночі +21...+23 °С, вдень +31...+33 °С.
- На Одещині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +22...+24 °С, вдень +29...+31°С.
- В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +30...+32°С.
Попередження про гідрологічні явища
24 серпня у звязку з очiкуваними значними мiсцями сильними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету (Чернівецька обл.) очікується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 —1,0 м над рівнями на 08 год 23 серпня, без загрози негативних наслідків.
В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах існує загроза сходження локальних селевих потокiв.
24 серпня на рiчках суббасейну Тиси (Закарпатська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на 08 год. 23 серпня на 0,3 — 1,0 м, без загрози негативних наслiдкiв.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до п'ятниці в Україні збережеться вплив повітряних мас зі Скандинавії. Тому істотні опади в цей час все ще малоймовірні. Температура повітря залишиться у тих самих межах. Але на вихідних вплив циклону спричинить випадання опадів скрізь, крім східних та південних регіонів.