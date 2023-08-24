Погода в Україні сьогодні, 24 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України мінливу хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 24 серпня

Синоптики прогнозують, що вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни опадів не передбачається.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями буде туман.

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +23+28°С. У південній частині очікується вночі +17+22°С, а вдень +26+31°С.

Прогноз погоди на 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Сьогодні, 24 серпня, у столичному регіоні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Погода в Києві на 24 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря:

по області вночі +11+16 °С, вдень +23+28°С;

у Києві вночі +14+16 °С, вдень +25+27°С.

Погода в Києві на тиждень від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 24 серпня по областях

Центральний регіон:

На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.

невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С. На Черкащині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29°С.

ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29°С. На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +28...+30 °С.

мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +28...+30 °С. На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.

Західний регіон України:

На Львівщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С.

ясно, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С. На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.

невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С. На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28°С.

мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28°С. На Житомирщині похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +23...+25°С.

похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +23...+25°С. На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27 °С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.

мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С. На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +26...+28°С.

Південний регіон України

На Херсонщині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +21...+23°С, вдень +31...+33 °С.

ясно, без опадів. Температура повітря вночі +21...+23°С, вдень +31...+33 °С. На Миколаївщині невелика хмарність , без опадів. Температура повітря вночі +21...+23 °С, вдень +31...+33 °С.

невелика хмарність , без опадів. Температура повітря вночі +21...+23 °С, вдень +31...+33 °С. На Одещині ясно, без опадів. Температура повітря вночі +22...+24 °С, вдень +29...+31°С.

ясно, без опадів. Температура повітря вночі +22...+24 °С, вдень +29...+31°С. В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +30...+32°С.

Попередження про гідрологічні явища

24 серпня у звязку з очiкуваними значними мiсцями сильними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету (Чернівецька обл.) очікується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 —1,0 м над рівнями на 08 год 23 серпня, без загрози негативних наслідків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах існує загроза сходження локальних селевих потокiв.

24 серпня на рiчках суббасейну Тиси (Закарпатська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на 08 год. 23 серпня на 0,3 — 1,0 м, без загрози негативних наслiдкiв.

Попередження про гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до п'ятниці в Україні збережеться вплив повітряних мас зі Скандинавії. Тому істотні опади в цей час все ще малоймовірні. Температура повітря залишиться у тих самих межах. Але на вихідних вплив циклону спричинить випадання опадів скрізь, крім східних та південних регіонів.