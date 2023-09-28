Погода в Украине сегодня, 28 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Сильный туман в Киеве. Фото: REUTERS

Сегодня, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и Житомирской областях местами туман.

Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в Приазовье порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9-14°C, в южных районах — +13-18°C;

днем +23-28°C;

в Карпатах ночью +6-11°C, а днем +17-22°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не предусматривается.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-8 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +9-14°C, днем + 23-28°C;

Карта погоды в Киевской области сегодня, 28 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью +10-12°C, днем + 24-26°C.

Карта погоды в Киеве сегодня, 28 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

В Укргидрометцентре предупредили, что 28-30 сентября объявлено чрезвычайное пожароопасное состояние.

Прогноз погоды по областям

Сегодня в Украине будет солнечная погода без дождей. Температура воздуха ночью будет +11-16°С, днем — +23-28°С.

Ветер восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с, в южной половине и в Крыму местами порывы, 15-18 м/с.

Таким образом, во всех ниже указанных областях будет преобладать ясная погода, без осадков:

в Днепропетровской — температура ожидается ночью +16-18°С, днем +27-29°С.

— температура ожидается ночью +16-18°С, днем +27-29°С. во Львовской — температура ночью +13-15°С, днем +23-25°С.

— температура ночью +13-15°С, днем +23-25°С. в Сумской — температура ночью +13-15°С, днем +24-26°С.

— температура ночью +13-15°С, днем +24-26°С. в Донецкой — температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С.

— температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С. в Одесской — температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.