Погода в Украине сегодня, 28 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Доставайте светоотражающую одежду: синоптики предупредили области, которые сегодня поглотит туман
Сегодня, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 28 сентября
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и Житомирской областях местами туман.
Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в Приазовье порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +9-14°C, в южных районах — +13-18°C;
- днем +23-28°C;
- в Карпатах ночью +6-11°C, а днем +17-22°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не предусматривается.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-8 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +9-14°C, днем + 23-28°C;
- в Киеве ночью +10-12°C, днем + 24-26°C.
В Укргидрометцентре предупредили, что 28-30 сентября объявлено чрезвычайное пожароопасное состояние.
Прогноз погоды по областям
Сегодня в Украине будет солнечная погода без дождей. Температура воздуха ночью будет +11-16°С, днем — +23-28°С.
Ветер восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с, в южной половине и в Крыму местами порывы, 15-18 м/с.
Таким образом, во всех ниже указанных областях будет преобладать ясная погода, без осадков:
- в Днепропетровской — температура ожидается ночью +16-18°С, днем +27-29°С.
- во Львовской — температура ночью +13-15°С, днем +23-25°С.
- в Сумской — температура ночью +13-15°С, днем +24-26°С.
- в Донецкой — температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С.
- в Одесской — температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С.
Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.