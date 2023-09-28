Погода в Україні сьогодні, 28 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Діставайте світловідбивний одяг: синоптики попередили області, які сьогодні поглине туман
Сьогодні, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 28 вересня
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та зранку в західних та Житомирській областях місцями туман.
Вітер північно-східний, на заході — південно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Приазов'ї пориви вітру можуть сягнути 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9-14°C, у південних районах ― +13-18°C;
- вдень + 23-28°C;
- в Карпатах вночі +6-11°C, а вдень +17-22°C.
Погода в Київській області
Сьогодні на Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.
Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5-8 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +9-14°C, вдень +23-28°C;
- в Києві вночі +10-12°C, вдень +24-26°C.
В Укргідрометцентрі попередили, що 28-30 вересня оголошено надзвичайний пожежонебезпечний стан.
Прогноз погоди по областях
Сьогодні в Україні пануватиме сонячна погода без дощів. Температура повітря вночі становитиме +11-16°С, вдень — +23-28°С.
Вітер східний, у західних областях південний, 5 – 10 м/с, у південній половині та в Криму місцями пориви, 15 – 18 м/с.
Таким чином в усіх нижче зазначених областях переважатиме ясна погода, без опадів:
- у Дніпропетровській — температура очікується вночі +16-18°С, вдень +27-29°С.
- у Львівській — температура вночі +13-15°С, вдень +23-25°С.
- у Сумській — температура вночі +13-15°С, вдень +24-26°С.
- у Донецькій — температура вночі +17-19°С, вдень +26-28°С.
- в Одеській — температура вночі +17-19°С, вдень +26-28°С.
Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.