Погода в Україні сьогодні, 28 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Сильний туман у Києві. Фото: REUTERS

Сьогодні, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та зранку в західних та Житомирській областях місцями туман.

Вітер північно-східний, на заході — південно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Приазов'ї пориви вітру можуть сягнути 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +9-14°C, у південних районах ― +13-18°C;

вдень + 23-28°C;

в Карпатах вночі +6-11°C, а вдень +17-22°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні на Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5-8 м/с.

Температура повітря:

в Київській області вночі +9-14°C, вдень +23-28°C;

Мапа погоди в Київській області сьогодні, 28 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

в Києві вночі +10-12°C, вдень +24-26°C.

Мапа погоди в Києві сьогодні, 28 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

В Укргідрометцентрі попередили, що 28-30 вересня оголошено надзвичайний пожежонебезпечний стан.

Прогноз погоди по областях

Сьогодні в Україні пануватиме сонячна погода без дощів. Температура повітря вночі становитиме +11-16°С, вдень — +23-28°С.

Вітер східний, у західних областях південний, 5 – 10 м/с, у південній половині та в Криму місцями пориви, 15 – 18 м/с.

Таким чином в усіх нижче зазначених областях переважатиме ясна погода, без опадів:

у Дніпропетровській — температура очікується вночі +16-18°С, вдень +27-29°С.

— температура очікується вночі +16-18°С, вдень +27-29°С. у Львівській — температура вночі +13-15°С, вдень +23-25°С.

— температура вночі +13-15°С, вдень +23-25°С. у Сумській — температура вночі +13-15°С, вдень +24-26°С.

— температура вночі +13-15°С, вдень +24-26°С. у Донецькій — температура вночі +17-19°С, вдень +26-28°С.

— температура вночі +17-19°С, вдень +26-28°С. в Одеській — температура вночі +17-19°С, вдень +26-28°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.