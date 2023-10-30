Погода в Украине 30 октября — прогноз от Укргидрометцентра

Сильный туман на дорогах. Фото: google

В восточных областях Украины утром и днем 30 октября местами возможен сильный туман. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 октября

Сегодня, 30 октября, в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков. В восточных областях по утрам местами сильный туман и ветер, 7-12 м/с, а в Карпатах порывы возможны до 19-24 м/с.

Карта ветров в Украине 30 октября. Фото: Меteo.ua

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9°C тепла, в южной части и западных областях +8...+13°C, днем +16...+21°C, а в Крыму и Одесской области столбики термометров поднимутся до +24°С. На востоке и северо-востоке температура воздуха будет несколько ниже, ночью +1...+6°С, а днем +13...+18°С.

Погода в Украине 30 октября

Также синоптики рассказали, что 30 октября влажность воздуха будет составлять 31%, а давление 761 мм рт. ст.

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.