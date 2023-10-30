Погода в Україні 30 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Частину України накриє сильний туман — синоптики розповіли, де вируватиме негода сьогодні
У східних областях України вранці та трохи вдень 30 жовтня місцями можливий сильний туман. Окрім того, синоптики попереджають про сильний вітер, 7-12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 30 жовтня
Сьогодні, 30 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, однак без опадів. У східних областях вранці місцями сильний туман та вітер, 7-12 м/с, а в Карпатах пориви можливі до 19-24 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °C тепла, у південній частині та західних областях +8...+13°C, вдень +16...+21°C, а в Криму та на Одещині стовпчики термометрів піднімуться аж до +24°С. На сході та північному сході температура повітря буде трохи нижчою, вночі +1...+6°С, а вдень +13...+18°С.
Також синоптики розповіли, що 30 жовтня вологість повітря становитиме 31%, а тиск 761 мм рт. ст.
Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.
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