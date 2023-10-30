Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Частину України накриє сильний туман — синоптики розповіли, де вируватиме негода сьогодні arrow

Частину України накриє сильний туман — синоптики розповіли, де вируватиме негода сьогодні

30 жовтня 2023 11:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 30 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру
Сильний туман на дорогах. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У східних областях України вранці та трохи вдень 30 жовтня місцями можливий сильний туман. Окрім того, синоптики попереджають про сильний вітер, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 30 жовтня

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, однак без опадів. У східних областях вранці місцями сильний туман та вітер, 7-12 м/с, а в Карпатах пориви можливі до 19-24 м/с.

Погода в Україні 30 жовтня
Мапа вітрів в Україні 30 жовтня. Фото: Меteo.ua

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °C тепла, у південній частині та західних областях +8...+13°C, вдень +16...+21°C, а в Криму та на Одещині стовпчики термометрів піднімуться аж до +24°С. На сході та північному сході температура повітря буде трохи нижчою, вночі +1...+6°С, а вдень +13...+18°С.

погода в Україні 30 жовтня
Погода в Україні 30 жовтня

Також синоптики розповіли, що 30 жовтня вологість повітря становитиме 31%, а тиск 761 мм рт. ст.

Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі