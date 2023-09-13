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Бабье лето в Украине: синоптики рассказали, где сегодня будет +30

13 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 13 сентября - сборный прогноз от синоптиков
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 13 сентября, в Украине ожидается облачная погода, но без осадков. Столбики термометров в некоторых областях будут показывать +31°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 13 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в среду в Украине будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 13 сентября.

"13 сентября по всей Украине еще — поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается. Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там жары, +26+30 градусов", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 13 сентября.
Прогноз погоды от Натальи Диденко на 13 сентября. Фото: Facebook

Температура воздуха:

  • ночью будет колебаться в пределах 8 — 13°C,
  • в западных областях и на побережье морей 12 — 17°C.
  • днем столбики термометров поднимутся до 23 — 28°C,
  • в западных областях даже до 26 — 31°C, на востоке страны 19 — 24°C.
Прогноз погоды на 13 сентября.
Карта погоды в Украине на сегодня, 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 13 сентября

В Киевской области в среду преобладает переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 5 — 10 м/с.

"В Киеве 13 сентября будет продолжаться комфортная погода, без осадков и +27 градусов. В столице дождь пройдет вечером 14 сентября и ночью, утром 15 сентября. Соответственно, похолодает. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", — написала Наталья Диденко.

Погода в Киеве 13 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog  на сегодня, 13 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области:

  • ночью 8 — 13°C;
  • днем 23 — 28°C.

Температура воздуха по Киеву:

  • ночью 11 — 13°C;
  • днем 26 — 28°C.
Прогноз погоды в Киеве 13-15 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 13 — 18 сентября. Фото: скриншот

Напомним, 14 — 15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди от запада до востока Украины. Однако в выходные и дальше погода выровняется и нас снова ждут солнечные дни.

Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары этим летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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