Погода в Украине сегодня, 13 сентября - сборный прогноз от синоптиков

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 13 сентября, в Украине ожидается облачная погода, но без осадков. Столбики термометров в некоторых областях будут показывать +31°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 13 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в среду в Украине будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5 — 10 м/с.

"13 сентября по всей Украине еще — поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается. Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там жары, +26+30 градусов", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 13 сентября. Фото: Facebook

Температура воздуха:

ночью будет колебаться в пределах 8 — 13°C,

в западных областях и на побережье морей 12 — 17°C.

днем столбики термометров поднимутся до 23 — 28°C,

в западных областях даже до 26 — 31°C, на востоке страны 19 — 24°C.

Карта погоды в Украине на сегодня, 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 13 сентября

В Киевской области в среду преобладает переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 5 — 10 м/с.

"В Киеве 13 сентября будет продолжаться комфортная погода, без осадков и +27 градусов. В столице дождь пройдет вечером 14 сентября и ночью, утром 15 сентября. Соответственно, похолодает. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", — написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog на сегодня, 13 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области:

ночью 8 — 13°C;

днем 23 — 28°C.

Температура воздуха по Киеву:

ночью 11 — 13°C;

днем 26 — 28°C.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 13 — 18 сентября. Фото: скриншот

Напомним, 14 — 15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди от запада до востока Украины. Однако в выходные и дальше погода выровняется и нас снова ждут солнечные дни.

Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары этим летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.