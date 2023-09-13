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Бабине літо в Україні: синоптики розповіли, де сьогодні буде +30

13 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 13 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 13 вересня, в Україні очікується хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів у деяких областях показуватимуть +31°C. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 13 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у середу в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 вересня

"13 вересня в усій Україні ще — поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається. Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до спеки, +26+30 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 вересня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 13 вересня. Фото: Facebook

Температура повітря:

  • вночі коливатиметься в межах 8 — 13°C,
  • в західних областях та на узбережжі морів 12 — 17°C.
  • вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23 — 28°C,
  • в західних областях навіть до 26 — 31°C, на сході країни 19 — 24°C. 
Прогноз погоди на 13 вересня
Мапа погоди в України сьогодні, 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 13 вересня

У Київській області у середу переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний 5 — 10 м/с.

"У Києві 13-го вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів. У столиці дощ пройде ввечері 14-го вересня та вночі, вранці 15 вересня. Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", — написала Наталка Діденко.

Погода у Києві 13 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 13 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря по області:

  • вночі 8 — 13°C;
  • вдень 23 — 28°C. 

Температура повітря по Києву:

  • вночі 11 — 13°C;
  • вдень 26 — 28°C.
Прогноз погоди у Києві 13-15 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 13 — 18 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 — 15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Проте вихідними та надалі погода вирівняється і нас знову чекають сонячні дні.

Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

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