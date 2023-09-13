Погода в Україні сьогодні, 13 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Бабине літо в Україні: синоптики розповіли, де сьогодні буде +30
У середу, 13 вересня, в Україні очікується хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів у деяких областях показуватимуть +31°C.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 13 вересня
У Гідрометцентрі зазначають, що у середу в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5 — 10 м/с.
"13 вересня в усій Україні ще — поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається. Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до спеки, +26+30 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- вночі коливатиметься в межах 8 — 13°C,
- в західних областях та на узбережжі морів 12 — 17°C.
- вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23 — 28°C,
- в західних областях навіть до 26 — 31°C, на сході країни 19 — 24°C.
Погода у Києві та Київській області 13 вересня
У Київській області у середу переважатиме мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний 5 — 10 м/с.
"У Києві 13-го вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів. У столиці дощ пройде ввечері 14-го вересня та вночі, вранці 15 вересня. Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", — написала Наталка Діденко.
Температура повітря по області:
- вночі 8 — 13°C;
- вдень 23 — 28°C.
Температура повітря по Києву:
- вночі 11 — 13°C;
- вдень 26 — 28°C.
Нагадаємо, 14 — 15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Проте вихідними та надалі погода вирівняється і нас знову чекають сонячні дні.
Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.