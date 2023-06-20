Прогноз погоды на завтра 21 июня

Аномальная жара или дожди: синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 21 июня, в северных, центральных и восточных областях Украины ожидаются дожди и грозы. Однако, несмотря на это, во всех регионах будет летняя жара.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине 21 июня
В течение дня, 21 июня, в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью местами в северных, центральных и восточных областях, а днем кроме большинства западных и северных областей возможны кратковременные дожди и грозы.
В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19 °, на западе страны 10-15 °; а днем всю Украину ждет летняя жара 24-29°. В Карпатах ночью 8-13 °, днем — 17-22 °.
Погода 21 июня в Киеве
В среду, 21 июня, в Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди, а иногда грозы. Но днем без осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, а температура ночью 14-19°, днем 24-29° и в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.
Опасные метеорологические явления в Украине 21 июня
Синоптики предупредили, что 21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье возможны грозы (І уровень опасности — желтый).
Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.