Прогноз погоды на завтра 21 июня

Девушка в жару гуляет у фонтанов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 21 июня, в северных, центральных и восточных областях Украины ожидаются дожди и грозы. Однако, несмотря на это, во всех регионах будет летняя жара.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 21 июня

В течение дня, 21 июня, в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью местами в северных, центральных и восточных областях, а днем кроме большинства западных и северных областей возможны кратковременные дожди и грозы.

В западных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19 °, на западе страны 10-15 °; а днем всю Украину ждет летняя жара 24-29°. В Карпатах ночью 8-13 °, днем — 17-22 °.

Прогноз погоды в Украине 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода 21 июня в Киеве

В среду, 21 июня, в Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди, а иногда грозы. Но днем без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, а температура ночью 14-19°, днем 24-29° и в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

Опасные метеорологические явления в Украине 21 июня

Синоптики предупредили, что 21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье возможны грозы (І уровень опасности — желтый).

Опасные метеорологические явления на Украине 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.