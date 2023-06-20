Прогноз погоди на завтра 21 червня

Дівчина у спеку гуляє біля фонтанів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 21 червня, у північних, центральних та східних областях України очікуються дощі та грози. Однак, попри це у всіх регіонах буде літня спека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 21 червня

Упродовж дня, 21 червня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Вночі місцями у північних, центральних та східних областях, а вдень, крім більшості західних та північних областей, можливі короткочасні дощі та грози.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; а вдень всю Україну чекає літня спека 24-29°. В Карпатах вночі 8-13°, вдень — 17-22°.

Прогноз погоди в Україні 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 21 червня у Києві

У середу, 21 червня, у Києві та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями можливі короткочасні дощі, а подекуди грози. Проте вдень без опадів.

Вітер північно-західний 5-10 м/с, а температура вночі 14-19°, вдень 24-29° та у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 червня

Синоптики попередили, що 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті можливі грози (І рівень небезпеки — жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.