Главная Олимпиада Российскую фанатку Путина допустили на Олимпиаду-2026 — кто она

Российскую фанатку Путина допустили на Олимпиаду-2026 — кто она

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:39
FIG допустила скандальную россиянку Крамаренко к отбору на Олимпиаду
Лала Крамаренко во время выступления. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Международная федерация гимнастики FIG изменила свою позицию и допустила российскую гимнастку Лалу Крамаренко к международным стартам. Ей был присвоен нейтральный статус.

Это решение открыло спортсменке путь к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2026 года, хотя еще весной прошлого года она не соответствовала требованиям допуска, сообщает пресс-служба FIG.

В апреле Международная федерация гимнастике уже отказывала Лале Крамаренко, указывая на нарушение условий нейтралитета. Речь шла об участии в мероприятиях с политическим подтекстом и публичной активности, несовместимой с действующими правилами федерации для российских спортсменов. Несмотря на это, в новом цикле федерация пересмотрела свое решение.

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко на тренировке. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Крамаренко готовы выступить на Олимпиаде

Отдельное внимание к фигуре гимнастки возникло летом 2025 года, когда Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта внесло Крамаренко в перечень спортсменов, которых ведомства считают причастными к информационно-психологическим операциям против Украины. В материалах указывалось, что она регулярно появляется на прокремлевских концертах и публичных акциях, а также участвует в проектах, связанных с государственной пропагандой.

Крамаренко также известна участием в гала-концерте турнира "Небесная грация", проходящего под эгидой находящейся под санкциями Алины Кабаевой, и съемками в пропагандистском видео к дню рождения Владимира Путина. Кроме того, спортсменка является амбассадором компании Zasport — официального поставщика экипировки для олимпийской команды России. При этом в начале 2025 года она перенесла операцию, в ходе которой по ошибке был удален здоровый мениск, что на время осложнило ее восстановление. 

спорт российские спортсмены Художественная гимнастика Олимпийские игры-2026 Лала Крамаренко
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
