FIG допустила скандальную россиянку Крамаренко к отбору на Олимпиаду

Российскую фанатку Путина допустили на Олимпиаду-2026 — кто она
Международная федерация гимнастики FIG изменила свою позицию и допустила российскую гимнастку Лалу Крамаренко к международным стартам. Ей был присвоен нейтральный статус.
Это решение открыло спортсменке путь к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2026 года, хотя еще весной прошлого года она не соответствовала требованиям допуска, сообщает пресс-служба FIG.
В апреле Международная федерация гимнастике уже отказывала Лале Крамаренко, указывая на нарушение условий нейтралитета. Речь шла об участии в мероприятиях с политическим подтекстом и публичной активности, несовместимой с действующими правилами федерации для российских спортсменов. Несмотря на это, в новом цикле федерация пересмотрела свое решение.
Крамаренко готовы выступить на Олимпиаде
Отдельное внимание к фигуре гимнастки возникло летом 2025 года, когда Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта внесло Крамаренко в перечень спортсменов, которых ведомства считают причастными к информационно-психологическим операциям против Украины. В материалах указывалось, что она регулярно появляется на прокремлевских концертах и публичных акциях, а также участвует в проектах, связанных с государственной пропагандой.
Крамаренко также известна участием в гала-концерте турнира "Небесная грация", проходящего под эгидой находящейся под санкциями Алины Кабаевой, и съемками в пропагандистском видео к дню рождения Владимира Путина. Кроме того, спортсменка является амбассадором компании Zasport — официального поставщика экипировки для олимпийской команды России. При этом в начале 2025 года она перенесла операцию, в ходе которой по ошибке был удален здоровый мениск, что на время осложнило ее восстановление.
