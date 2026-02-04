FIG допустила скандальну росіянку Крамаренко до відбору на Олімпіаду

Лала Крамаренко під час виступу. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Міжнародна федерація гімнастики FIG змінила свою позицію і допустила російську гімнастку Лалу Крамаренко до міжнародних стартів. Їй було присвоєно нейтральний статус.

Це рішення відкрило спортсменці шлях до участі в кваліфікаційних турнірах до Олімпійських ігор 2026 року, хоча ще навесні минулого року вона не відповідала вимогам допуску, повідомляє пресслужба FIG.

У квітні Міжнародна федерація гімнастики вже відмовляла Лалі Крамаренко, вказуючи на порушення умов нейтралітету. Йшлося про участь у заходах із політичним підтекстом і публічну активність, несумісну з чинними правилами федерації для російських спортсменів. Попри це, у новому циклі федерація переглянула своє рішення.

Лала Крамаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Крамаренко готові виступити на Олімпіаді

Окрема увага до фігури гімнастки виникла влітку 2025 року, коли Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством молоді та спорту внесло Крамаренко до переліку спортсменів, яких відомства вважають причетними до інформаційно-психологічних операцій проти України. У матеріалах вказувалося, що вона регулярно з'являється на прокремлівських концертах та публічних акціях, а також бере участь у проєктах, пов'язаних із державною пропагандою.

Крамаренко також відома участю в гала-концерті турніру "Небесна грація", що проходить під егідою Аліни Кабаєвої, яка перебуває під санкціями, і зйомками в пропагандистському відео до дня народження Володимира Путіна. Крім того, спортсменка є амбасадором компанії Zasport — офіційного постачальника екіпіровки для олімпійської команди Росії. Водночас на початку 2025 року вона перенесла операцію, під час якої помилково було видалено здоровий меніск, що на деякий час ускладнило її відновлення.

