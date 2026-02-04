Відео
Головна Олімпіада Російську фанатку Путіна допустили на Олімпіаду-2026 — хто вона

Російську фанатку Путіна допустили на Олімпіаду-2026 — хто вона

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:39
FIG допустила скандальну росіянку Крамаренко до відбору на Олімпіаду
Лала Крамаренко під час виступу. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Міжнародна федерація гімнастики FIG змінила свою позицію і допустила російську гімнастку Лалу Крамаренко до міжнародних стартів. Їй було присвоєно нейтральний статус.

Це рішення відкрило спортсменці шлях до участі в кваліфікаційних турнірах до Олімпійських ігор 2026 року, хоча ще навесні минулого року вона не відповідала вимогам допуску, повідомляє пресслужба FIG.

Читайте також:

У квітні Міжнародна федерація гімнастики вже відмовляла Лалі Крамаренко, вказуючи на порушення умов нейтралітету. Йшлося про участь у заходах із політичним підтекстом і публічну активність, несумісну з чинними правилами федерації для російських спортсменів. Попри це, у новому циклі федерація переглянула своє рішення.

Лала Крамаренко
Лала Крамаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/lala_kramarenko_team/

Крамаренко готові виступити на Олімпіаді

Окрема увага до фігури гімнастки виникла влітку 2025 року, коли Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством молоді та спорту внесло Крамаренко до переліку спортсменів, яких відомства вважають причетними до інформаційно-психологічних операцій проти України. У матеріалах вказувалося, що вона регулярно з'являється на прокремлівських концертах та публічних акціях, а також бере участь у проєктах, пов'язаних із державною пропагандою.

Крамаренко також відома участю в гала-концерті турніру "Небесна грація", що проходить під егідою Аліни Кабаєвої, яка перебуває під санкціями, і зйомками в пропагандистському відео до дня народження Володимира Путіна. Крім того, спортсменка є амбасадором компанії Zasport — офіційного постачальника екіпіровки для олімпійської команди Росії. Водночас на початку 2025 року вона перенесла операцію, під час якої помилково було видалено здоровий меніск, що на деякий час ускладнило її відновлення.

Нагадаємо, дружина гравця збірної України опинилася в курйозній ситуації через уболівальників іноземного клубу.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив перспективи Олександра Зінченка та Романа Яремчука в нових командах.

спорт російські спортсмени Художня гімнастика Олімпійські ігри-2026 Лала Крамаренко
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
