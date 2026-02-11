Видео
Главная Олимпиада Опытный спортсмен сломал шею на Олимпиаде, понадобилась эвакуация

Опытный спортсмен сломал шею на Олимпиаде, понадобилась эвакуация

Дата публикации 11 февраля 2026 17:01
Олимпиада потеряла фаворита в сноубординге после жуткого падения
Выступление Кэмерона Болтона. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Австралийская сборная по сноуборд-кроссу потеряла одного из своих самых опытных спортсменов уже по ходу Олимпиады-2026. Кэмерон Болтон серьезно пострадал во время тренировочного заезда. 

Спортсмен оказался в больнице после ухудшения самочувствия, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Опытный 35-летний райдер почувствовал резкую боль в области шеи сразу после падения, однако на следующий день симптомы усилились. Обследование в олимпийской клинике выявило два стабильных перелома шейных позвонков, после чего было принято решение о срочной транспортировке Кэмерона Болтона в миланскую больницу вертолетом для дополнительной диагностики и наблюдения. 

Кэмерон Болтон
Кэмерон Болтон (слева) и Миа Клифт с наградами. Фото: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Что ждет австралийского чемпиона 

Ситуация вынудила Австралийский олимпийский комитет задействовать правило поздней замены. В мужском сноуборд-кроссе вместо Болтона выступит дебютант Игр Джеймс Джонстон, который присоединится к Адаму Ламберту и Джарриду Хьюзу. Команда оперативно скорректировала состав, чтобы сохранить представительство в дисциплине.

Болтон является одним из самых титулованных представителей австралийского сноуборда последних лет. В 2025 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в смешанном командном сноуборд-кроссе вместе с Мией Клифт и считался одним из претендентов на высокий результат в Милане. 

спорт Австралия травма сноубординг Открытие Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
