Досвідчений спортсмен зламав шию на Олімпіаді, знадобилася евакуація

Досвідчений спортсмен зламав шию на Олімпіаді, знадобилася евакуація

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:01
Олімпіада втратила фаворита в сноубордингу після моторошного падіння
Виступ Кемерона Болтона. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Австралійська збірна зі сноуборд-кросу втратила одного зі своїх найдосвідченіших спортсменів уже під час Олімпіади-2026. Кемерон Болтон серйозно постраждав під час тренувального заїзду.

Спортсмен опинився в лікарні після погіршення самопочуття, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Читайте також:

Досвідчений 35-річний райдер відчув різкий біль у ділянці шиї відразу після падіння, проте наступного дня симптоми посилилися. Обстеження в олімпійській клініці виявило два стабільних переломи шийних хребців, після чого було ухвалено рішення про термінове транспортування Кемерона Болтона в міланську лікарню вертольотом для додаткової діагностики та спостереження.

Кэмерон Болтон
Кемерон Болтон (ліворуч) та Міа Кліфт із нагородами. Фото: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Що чекає на австралійського чемпіона

Ситуація змусила Австралійський олімпійський комітет задіяти правило пізньої заміни. У чоловічому сноуборд-кросі замість Болтона виступить дебютант Ігор Джеймс Джонстон, який приєднається до Адама Ламберта та Джарріду Г'юзу. Команда оперативно скоригувала склад, щоб зберегти представництво в дисципліні.

Болтон є одним із найтитулованіших представників австралійського сноуборду останніх років. У 2025 році він завоював срібну медаль чемпіонату світу в змішаному командному сноуборд-кросі разом із Мією Кліфт та вважався одним із претендентів на високий результат у Мілані.

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
