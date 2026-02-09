Видео
Олимпийская спортсменка поддержала вторжение РФ в Украину — что известно

Олимпийская спортсменка поддержала вторжение РФ в Украину — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:07
Знаменосец Молдовы на Олимпиаде-2026 поддерживает политику Путина
Елизавета Хлусовичи с национальным флагом Молдовы. Фото: Tom Weller/Getty Images

Юная 18-летняя лыжница Елизавета Хлусовичи, которая несла флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии, оказалась в центре скандала из-за своей активности в социальных сетях. 

Издание "Главком" сообщает, что эта спортсменка может поддерживать не только президента РФ Владимира Путина, но и российское вторжение в Украину, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Пользователи обнаружили аккаунт Елизаветы Хлусовичи в российской социальной сети "ВКонтакте", где спортсменка была подписана на несколько сообществ с открытой поддержкой Владимира Путина и войны РФ против Украины. 

Елизавета Хлусовичи
Елизавета Хлусовичи перед стартом. Фото: olympic.md

Среди подписок Хлусовичи фигурировали паблики, публикующие сводки боевых действий и контент пророссийского характера. Информация быстро разошлась по молдавским и украинским медиа, после чего ситуация получила широкий общественный резонанс, учитывая статус спортсменки как официальной представительницы страны на Олимпиаде.

Как исчез аккаунт после публикаций

Спустя несколько часов после выхода первых материалов страница Хлусовичи во "ВКонтакте" была изменена: профиль переименовали, часть подписок исчезла, однако фото и видео оставались доступными. Уже на следующий день аккаунт был полностью удален, что лишь усилило внимание к истории и вызвало новые вопросы о позиции спортсменки.

Известно, что Елизавета Хлусовичи родилась в России, а ее мать — бывшая биатлонистка Наталья Левченкова, которая в свое время выступала за Молдову и считается самой титулованной зимней спортсменкой в истории страны. 

скандал спорт Биатлон Елизавета Хлусовичи Олимпийская сборная Молдовы
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
