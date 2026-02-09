Прапороносець Молдови на Олімпіаді-2026 підтримує політику Путіна

Єлизавета Хлусовічі з національним прапором Молдови. Фото: Tom Weller/Getty Images

Юна 18-річна лижниця Єлизавета Хлусовічі, яка несла прапор Молдови на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 в Італії, опинилася в центрі скандалу через свою активність у соціальних мережах.

Видання "Главком" повідомляє, що ця спортсменка може підтримувати не тільки президента РФ Володимира Путіна, а й російське вторгнення в Україну, повідомляє портал Новини.LIVE.

Користувачі виявили акаунт Єлизавети Хлусовічі в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де спортсменка була підписана на кілька спільнот з відкритою підтримкою Володимира Путіна та війни РФ проти України.

Єлизавета Хлусовічі перед стартом. Фото: olympic.md

Серед підписок Хлусовічі фігурували пабліки, що публікують зведення бойових дій та контент проросійського характеру. Інформація швидко розійшлася молдовськими та українськими медіа, після чого ситуація набула широкого суспільного резонансу з огляду на статус спортсменки як офіційної представниці країни на Олімпіаді.

Як зник акаунт після публікацій

За кілька годин після виходу перших матеріалів сторінку Хлусовічі у "ВКонтакте" було змінено: профіль перейменували, частина підписок зникла, проте фото та відео залишалися доступними. Вже наступного дня акаунт було повністю видалено, що лише посилило увагу до історії та викликало нові запитання про позицію спортсменки.

Відомо, що Єлизавета Хлусовічі народилася в Росії, а її мати — колишня біатлоністка Наталя Левченкова, яка свого часу виступала за Молдову та вважається найтитулованішою зимовою спортсменкою в історії країни.

