В МОК удивили выбором подарков участникам Олимпиады-2026 в Италии

Британские фигуристы Льюис Гибсон и Лайла Фир. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Спортсмены, которые приедут на Олимпийские игры 2026 года в Италию с маленькими детьми, получат дополнительные меры поддержки от организаторов. Речь идет о специальных наборах для семейных атлетов, которые будут доступны непосредственно во время Игр.

Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета МОК Эмма Терхо.

Поддержка направлена на то, чтобы уравнять условия для спортсменов, совмещающих участие в Олимпиаде и уход за детьми. Помимо базовой помощи, участникам Олимпиады предоставят дополнительные персональные бонусы.

Фристайл на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Что получат олимпийские спортсмены

В их числе оказались смартфоны ограниченной серии, а также сертификаты на проживание во время соревнований. Для спортсменов с маленькими детьми предусмотрен отдельный бесплатный набор памперсов.

Олимпийские игры Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии с центрами соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля, первые старты состоятся 4 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. В соревнованиях примут участие около 2900 атлетов.

