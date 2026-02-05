Відео
Головна Олімпіада МОК подарує спортсменам памперси та смартфони на Олімпіаді-2026

МОК подарує спортсменам памперси та смартфони на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:57
У МОК здивували вибором подарунків учасникам Олімпіади-2026 в Італії
Британські фігуристи Льюїс Гібсон та Лайла Фір. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Спортсмени, які приїдуть на Олімпійські ігри 2026 року в Італію з маленькими дітьми, отримають додаткові заходи підтримки від організаторів. Йдеться про спеціальні набори для сімейних атлетів, які будуть доступні безпосередньо під час Ігор.

Про це повідомила голова комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету МОК Емма Терхо.

Читайте також:

Підтримка спрямована на те, щоб зрівняти умови для спортсменів, які поєднують участь в Олімпіаді та догляд за дітьми. Крім базової допомоги, учасникам Олімпіади нададуть додаткові персональні бонуси.

Фристайл
Фристайл на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Що отримають олімпійські спортсмени

Серед них виявилися смартфони обмеженої серії, а також сертифікати на проживання під час змагань. Для спортсменів із маленькими дітьми передбачено окремий безплатний набір памперсів.

Олімпійські ігри Олімпійські ігри 2026 відбудуться в Італії з центрами змагань у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Церемонія відкриття запланована на 6 лютого, перші старти відбудуться 4 лютого. У рамках Ігор буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. У змаганнях візьмуть участь близько 2900 атлетів.

Нагадаємо, Влада Седан злякалася вітальної реакції нідерландських фанів після трансферу Олександра Зінченка.

Мирон Маркевич оцінив зміни у векторі розвитку кар'єри форварда збірної України Романа Яремчука.

спорт МОК Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
