У МОК здивували вибором подарунків учасникам Олімпіади-2026 в Італії

Британські фігуристи Льюїс Гібсон та Лайла Фір. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Спортсмени, які приїдуть на Олімпійські ігри 2026 року в Італію з маленькими дітьми, отримають додаткові заходи підтримки від організаторів. Йдеться про спеціальні набори для сімейних атлетів, які будуть доступні безпосередньо під час Ігор.

Про це повідомила голова комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету МОК Емма Терхо.

Підтримка спрямована на те, щоб зрівняти умови для спортсменів, які поєднують участь в Олімпіаді та догляд за дітьми. Крім базової допомоги, учасникам Олімпіади нададуть додаткові персональні бонуси.

Фристайл на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Що отримають олімпійські спортсмени

Серед них виявилися смартфони обмеженої серії, а також сертифікати на проживання під час змагань. Для спортсменів із маленькими дітьми передбачено окремий безплатний набір памперсів.

Олімпійські ігри Олімпійські ігри 2026 відбудуться в Італії з центрами змагань у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Церемонія відкриття запланована на 6 лютого, перші старти відбудуться 4 лютого. У рамках Ігор буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. У змаганнях візьмуть участь близько 2900 атлетів.

