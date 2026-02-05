Відео
Україна
Відомого спортсмена забрали на ношах із траси на Олімпіаді-2026

Відомого спортсмена забрали на ношах із траси на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 13:01
Олімпіада-2026 почалася з важкої травми відомого спортсмена
Марк Мак-Морріс на подіумі. Фото: Jamie Squire/Getty Images

Канадський сноубордист Марк Мак-Морріс зазнав серйозного падіння під час тренування з біг-ейру в перший день Олімпійських ігор-2026 в Італії. Інцидент стався 4 лютого.

Молодого спортсмена відвезли з траси на ношах, повідомляє CBC.

В Олімпійському комітеті Канади підтвердили факт події та повідомили, що Мак-Моррісу надають медичну допомогу. Представники федерації сноубордингу та збірної перебувають поруч зі спортсменом, додаткова інформація буде опублікована після оцінки його стану.

Марк Макморрис
Марк Мак-Морріс під час виступу. Фото: Sam Mellish/Getty Images

Чи зможе Мак-Морріс повернутися до участі

Інцидент стався за два дні до церемонії відкриття Олімпіади, яка запланована на 6 лютого. Поки не уточнюється, чи зможе Мак-Морріс продовжити підготовку та вийти на старт змагань, а його участь у турнірі з біг-ейру залишається під питанням.

Марк Мак-Морріс є одним із найтитулованіших сноубордистів свого покоління. Він тричі вигравав бронзові медалі Олімпійських ігор, ставав призером чемпіонатів світу та багаторазовим переможцем етапів Кубка світу, а також завойовував нагороди на X Games у дисциплінах слоупстайл і біг-ейр.

спорт травма сноубординг Олімпійські ігри-2026 Марк Мак-Морріс
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
