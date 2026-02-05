Олімпіада-2026 почалася з важкої травми відомого спортсмена

Відомого спортсмена забрали на ношах із траси на Олімпіаді-2026
Канадський сноубордист Марк Мак-Морріс зазнав серйозного падіння під час тренування з біг-ейру в перший день Олімпійських ігор-2026 в Італії. Інцидент стався 4 лютого.
Молодого спортсмена відвезли з траси на ношах, повідомляє CBC.
В Олімпійському комітеті Канади підтвердили факт події та повідомили, що Мак-Моррісу надають медичну допомогу. Представники федерації сноубордингу та збірної перебувають поруч зі спортсменом, додаткова інформація буде опублікована після оцінки його стану.
Чи зможе Мак-Морріс повернутися до участі
Інцидент стався за два дні до церемонії відкриття Олімпіади, яка запланована на 6 лютого. Поки не уточнюється, чи зможе Мак-Морріс продовжити підготовку та вийти на старт змагань, а його участь у турнірі з біг-ейру залишається під питанням.
Марк Мак-Морріс є одним із найтитулованіших сноубордистів свого покоління. Він тричі вигравав бронзові медалі Олімпійських ігор, ставав призером чемпіонатів світу та багаторазовим переможцем етапів Кубка світу, а також завойовував нагороди на X Games у дисциплінах слоупстайл і біг-ейр.
