Олимпиада-2026 началась с тяжелой травмы известного спортсмена

Марк Макморрис на подиуме. Фото: Jamie Squire/Getty Images

Канадский сноубордист Марк Макморрис получил серьезное падение во время тренировки по биг-эйру в первый день Олимпийских игр-2026 в Италии. Инцидент произошел 4 февраля.

Молодого спортсмена увезли с трассы на носилках, сообщает CBC.

В Олимпийском комитете Канады подтвердили факт происшествия и сообщили, что Макморрису оказывается медицинская помощь. Представители федерации сноубординга и сборной находятся рядом со спортсменом, дополнительная информация будет опубликована после оценки его состояния.

Марк Макморрис во время выступления. Фото: Sam Mellish/Getty Images

Сможет ли Макморрис вернуться к участию

Инцидент произошел за два дня до церемонии открытия Олимпиады, которая запланирована на 6 февраля. Пока не уточняется, сможет ли Макморрис продолжить подготовку и выйти на старт соревнований, а его участие в турнире по биг-эйру остается под вопросом.

Марк Макморрис является одним из самых титулованных сноубордистов своего поколения. Он трижды выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр, становился призером чемпионатов мира и многократным победителем этапов Кубка мира, а также завоевывал награды на X Games в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр.

