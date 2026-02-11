Украинец Мазурчук приблизился к рекорду Олимпиад

Дмитрий Мазурчук на трассе. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

На пятый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 украинские лыжные двоеборцы вышли на старт дисциплины с нормального трамплина и гонки на 10 километров.

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец начали турнир со прыжков, где каждое очко затем превращается в секунды отставания на лыжне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Александр Шумбарец приземлился на отметке 89,5 метра и получил 98,6 балла, что соответствовало 31-й позиции и отставанию более двух минут перед стартом гонки. Дмитрий Мазурчук улетел на 88 метров, набрал 97 баллов и начал дистанцию 32-м с интервалом в 2 минуты 22 секунды.

Дмитрий Мазурчук во время выступления. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Исторический финиш для сборной Украины

В лыжной части Дмитрий Мазурчук сумел прибавить и постепенно отыгрывал позиции, обойдя партнера по команде. В итоге он финишировал 27-м с отставанием 4 минуты 58,5 секунды от победителя, что стало третьим лучшим результатом Украины в истории олимпийского лыжного двоеборья. Александр Шумбарец завершил гонку 30-м, проиграв лидеру 6 минут 14,7 секунды. Лучший показатель украинцев по-прежнему принадлежит Дмитрию Просвирнину, который в 1994 году занял 16-е место в прыжках с нормального трамплина и гонке на 15 км.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал норвежец Йенс Лурос Офтебро с результатом 29:59,4. "Серебро" завоевал австриец Йоханнес Лампартнер, уступивший всего секунду, а бронзу взял финн Ээро Хирвонен с отставанием 2,5 секунды. Для украинской команды выступление Мазурчука стало заметным шагом вперед и подтверждением прогресса в одном из самых сложных зимних видов спорта.

