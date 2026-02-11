Відео
Головна Олімпіада Мазурчук переписав історію України на Олімпійських іграх — що відомо

Мазурчук переписав історію України на Олімпійських іграх — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:23
Українець Мазурчук наблизився до рекорду Олімпіад
Дмитро Мазурчук на трасі. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

На п'ятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 українські лижні двоєборці вийшли на старт дисципліни з нормального трампліну та перегонів на 10 кілометрів.

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець розпочали турнір зі стрибків, де кожне очко потім перетворюється на секунди відставання на лижні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Олександр Шумбарець приземлився на позначці 89,5 метра та отримав 98,6 бала, що відповідало 31-й позиції та відставанню понад дві хвилини перед стартом гонки. Дмитро Мазурчук полетів на 88 метрів, набрав 97 балів і розпочав дистанцію 32-м з інтервалом у 2 хвилини 22 секунди.

Дмитрий Мазурчук
Дмитро Мазурчук під час виступу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Історичний фініш для збірної України

У лижній частині Дмитро Мазурчук зумів додати і поступово відігравав позиції, обійшовши партнера по команді. У підсумку він фінішував 27-м із відставанням 4 хвилини 58,5 секунди від переможця, що стало третім найкращим результатом України в історії олімпійського лижного двоборства. Олександр Шумбарець завершив гонку 30-м, програвши лідеру 6 хвилин 14,7 секунди. Найкращий показник українців, як і раніше, належить Дмитру Просвірніну, який 1994 року посів 16-те місце у стрибках із нормального трампліну та гонці на 15 км.

Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні став норвежець Єнс Лурос Офтебро з результатом 29:59,4. "Срібло" виборов австрієць Йоганнес Лампартнер, який поступився лише секундою, а бронзу взяв фін Ееро Хірвонен із відставанням 2,5 секунди. Для української команди виступ Мазурчука став помітним кроком вперед та підтвердженням прогресу в одному з найскладніших зимових видів спорту.

Нагадаємо, у київському "Динамо" обрали стратегію, яка допоможе команді повернутися на перше місце в УПЛ.

Боксер Олександр Усик розкрив історію про пропозицію, яку йому зробив легендарний голлівудський кіноактор.

спорт Лижний спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Дмитро Мазурчук
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
