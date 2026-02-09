Мандзий объяснил, что стоит за его рекордом на Олимпиаде

Андрей Мандзий на Олимпийских играх. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Украинский саночник Андрей Мандзий обновил национальное достижение на Олимпиаде-2026, показав лучший результат в истории страны в мужских одноместных санях. Его выступление стало заметным шагом вперед для сборной Украины.

Мандзий подтвердил стабильность на главном старте четырехлетия и поделился впечатлениями от своего достижения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Андрей Мандзий воспринимает свой результат как логичное продолжение своего пути, а не как финальную точку. Ранее на Олимпийских играх ему не удавалось реализовать рискованные заезды, хотя скорость и потенциал позволяли рассчитывать на большее, и именно это, по его словам, долго оставалось внутренним барьером.

Андрей Мандзий во время турнира. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Рекорд, к которому Мандзий шел годами

На этот раз заезд сложился иначе, и украинцу удалось собрать все ключевые элементы в одном выступлении. При этом сам спортсмен не связывает результат с погоней за цифрами, а оценивает его через ощущения и запас возможностей, который, по его мнению, еще далеко не исчерпан.

Мандзий отметил, что не концентрировался на рекордах и узнал о нем уже после финиша. Он подчеркнул, что прежние Олимпиады давали шансы на подобный результат, но тогда не удавалось доехать заезд так, как хотелось. Также саночник добавил, что чувствует в себе силы улучшать показатели и считает нынешний уровень не пределом своих возможностей.

