Головна Олімпіада Мандзій здивував реакцією на олімпійський рекорд

Мандзій здивував реакцією на олімпійський рекорд

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 09:42
Мандзій пояснив, що стоїть за його рекордом на Олімпіаді
Андрій Мандзій на Олімпійських іграх. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Український саночник Андрій Мандзій оновив національне досягнення на Олімпіаді-2026, показавши найкращий результат в історії країни в чоловічих одномісних санях. Його виступ став помітним кроком уперед для збірної України.

Мандзій підтвердив стабільність на головному старті чотириріччя та поділився враженнями від свого досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Андрій Мандзій сприймає свій результат як логічне продовження свого шляху, а не як фінальну крапку. Раніше на Олімпійських іграх йому не вдавалося реалізувати ризиковані заїзди, хоча швидкість та потенціал дозволяли розраховувати на більше, і саме це, за його словами, довго залишалося внутрішнім бар'єром.

Андрей Мандзий
Андрій Мандзій під час турніру. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Рекорд, до якого Мандзій йшов роками

Цього разу заїзд склався інакше, і українцю вдалося зібрати всі ключові елементи в одному виступі. При цьому сам спортсмен не пов'язує результат із гонитвою за цифрами, а оцінює його через відчуття та запас можливостей, який, на його думку, ще далеко не вичерпаний.

Мандзій зазначив, що не концентрувався на рекордах і дізнався про нього вже після фінішу. Він підкреслив, що попередні Олімпіади давали шанси на подібний результат, але тоді не вдавалося доїхати заїзд так, як хотілося. Також саночник додав, що відчуває в собі сили покращувати показники і вважає нинішній рівень не межею своїх можливостей.

Нагадаємо, у медальному заліку Олімпіади-2026 відбулася несподівана, але важлива зміна.

Легендарний футболіст Олег Саленко чесно розповів, чому так і не став тренером якоїсь команди.

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Андрій Мандзій Санний спорт
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
