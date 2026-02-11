Олимпийский призер Лагрейд признался в измене в прямом эфире

Эмоции Стурлы Хольма Лагрейда. Фото: Reuters/Matthew Childs

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2026 неожиданно вышел за рамки спортивного комментария и сделал личное признание в прямом эфире.

В микст-зоне спортсмен говорил со слезами на глазах и признался, что последние месяцы его жизни были связаны не только со спортом, сообщает портал Новини.LIVE.

Стурла Хольм Лагрейд подробно рассказал, как полгода назад встретил девушку, которую считает любовью всей своей жизни. Однако спустя три месяца совершил серьезную ошибку, изменив ей. Норвежец отметил, что пережил тяжелую неделю и понимал, что его слова могут изменить отношение к нему со стороны болельщиков и общественности.

Стурла Хольм Лагрейд с медалью. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Почему Стурла Хольм Лагрейд сделал признание

Спортсмен подчеркнул, что заранее решил рассказать об этом публично, не желая скрывать случившееся. По его признанию, спорт в последние дни отошел для него на второй план, а мысли были сосредоточены исключительно на личной ситуации и возможных последствиях для отношений.

"Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни, а три месяца назад совершил самую большую ошибку. Это была худшая неделя для меня, и я знал, что расскажу об этом здесь. Мне нечего терять, если есть хоть малейший шанс сказать ей, как сильно я ее люблю", — рассказал Лагрейд.

Стурла Хольм Лагрейд на трассе. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

На Олимпиаде-2026 Стурла Хольм Лагрейд выступал в биатлоне и завоевал бронзовую медаль в одной из индивидуальных дисциплин.

