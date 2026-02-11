Олімпійський призер Лагрейд зізнався у зраді в прямому ефірі

Емоції Стурли Гольма Лагрейда. Фото: Reuters/Matthew Childs

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Лагрейд після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2026 несподівано вийшов за межі спортивного коментаря та зробив особисте зізнання в прямому ефірі.

У мікст-зоні спортсмен говорив зі сльозами на очах та зізнався, що останні місяці його життя були пов'язані не тільки зі спортом, повідомляє портал Новини.LIVE.

Стурла Гольм Лагрейд докладно розповів, як півроку тому зустрів дівчину, яку вважає коханням усього свого життя. Однак через три місяці зробив серйозну помилку, зрадивши її. Норвежець зазначив, що пережив важкий тиждень і розумів, що його слова можуть змінити ставлення до нього з боку вболівальників та громадськості.

Стурла Гольм Лагрейд із медаллю. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Чому Стурла Гольм Лагрейд зробив зізнання

Спортсмен підкреслив, що заздалегідь вирішив розповісти про це публічно, не бажаючи приховувати те, що трапилося. За його зізнанням, спорт останніми днями відійшов для нього на другий план, а думки були зосереджені виключно на особистій ситуації та можливих наслідках для стосунків.

"Півроку тому я зустрів кохання всього свого життя, а три місяці тому зробив найбільшу помилку. Це був найгірший тиждень для мене, і я знав, що розповім про це тут. Мені нічого втрачати, якщо є хоч найменший шанс сказати їй, як сильно я її люблю", — розповів Лагрейд.

Стурла Гольм Лагрейд на трасі. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

На Олімпіаді-2026 Стурла Гольм Лагрейд виступав у біатлоні та завоював бронзову медаль в одній з індивідуальних дисциплін.

