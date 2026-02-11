Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Відомий спортсмен розповів про зраду під час нагородження на ОІ-2026

Відомий спортсмен розповів про зраду під час нагородження на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:21
Олімпійський призер Лагрейд зізнався у зраді в прямому ефірі
Емоції Стурли Гольма Лагрейда. Фото: Reuters/Matthew Childs

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Лагрейд після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2026 несподівано вийшов за межі спортивного коментаря та зробив особисте зізнання в прямому ефірі.

У мікст-зоні спортсмен говорив зі сльозами на очах та зізнався, що останні місяці його життя були пов'язані не тільки зі спортом, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Стурла Гольм Лагрейд докладно розповів, як півроку тому зустрів дівчину, яку вважає коханням усього свого життя. Однак через три місяці зробив серйозну помилку, зрадивши її. Норвежець зазначив, що пережив важкий тиждень і розумів, що його слова можуть змінити ставлення до нього з боку вболівальників та громадськості.

Стурла Хольм Лагрейд
Стурла Гольм Лагрейд із медаллю. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Чому Стурла Гольм Лагрейд зробив зізнання

Спортсмен підкреслив, що заздалегідь вирішив розповісти про це публічно, не бажаючи приховувати те, що трапилося. За його зізнанням, спорт останніми днями відійшов для нього на другий план, а думки були зосереджені виключно на особистій ситуації та можливих наслідках для стосунків.

"Півроку тому я зустрів кохання всього свого життя, а три місяці тому зробив найбільшу помилку. Це був найгірший тиждень для мене, і я знав, що розповім про це тут. Мені нічого втрачати, якщо є хоч найменший шанс сказати їй, як сильно я її люблю", — розповів Лагрейд.

Стурла Хольм Лагрейд
Стурла Гольм Лагрейд на трасі. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

На Олімпіаді-2026 Стурла Гольм Лагрейд виступав у біатлоні та завоював бронзову медаль в одній з індивідуальних дисциплін.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик зізнався, що відмовився від голлівудської кар'єри кіноактора.

Колишній тренер "Реала" Хабі Алонсо знайшов нову команду і вже домовився про контракт.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Лижний спорт олімпіада Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Норвегії
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації