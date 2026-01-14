Видео
Главная Олимпиада Известная олимпийская чемпионка пропустит Игры-2026

Известная олимпийская чемпионка пропустит Игры-2026

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:51
Олимпийская чемпионка Пекина Линсбергер пропустит Игры-2026
Катарина Линсбергер во время тренировки. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по горнолыжному спорту Катарина Линсбергер не сможет выступить на Играх-2026. Для одной из главных звезд австрийской сборной следующий олимпийский цикл завершился досрочно.

Линсбергер получила серьезную травму во время подготовки к этапу Кубка мира в Краньской Горе, сообщает Sky Sport Austria.

Читайте также:

После падения спортсменку госпитализировали, где врачи диагностировали перелом большеберцовой кости, разрыв мениска и повреждение медиальной связки колена. 

Катарина Линсбергер
Катарина Линсбергер в горах. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Чем известна Линсбергер

На 2 января у двукратной чемпионки мира запланировано хирургическое вмешательство. Восстановление займет длительное время, поэтому Линсбергер выбыла до конца сезона и гарантированно пропустит Олимпиаду-2026 в Италии.

На Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо австрийка должна была защищать титул действующей олимпийской чемпионки в смешанном командном турнире, где завоевала золото в Пекине. Тогда же она пополнила коллекцию наград серебром в слаломе. В текущем сезоне Линсбергер выступала в слаломе и гигантском слаломе, но без подиумов — ее лучшим результатом стало четвертое место в Земмеринге. 

Напомним, аргентинский футболист Лионель Месси может провести еще несколько лет в профессиональном спорте. 

Украинский журналист вспомнил иностранных тренеров, которые несколько лет назад могли возглавить "Динамо". 

спорт Лыжный спорт олимпиада Олимпийские игры-2026 Катарина Линсбергер
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
