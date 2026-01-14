Олимпийская чемпионка Пекина Линсбергер пропустит Игры-2026

Катарина Линсбергер во время тренировки. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по горнолыжному спорту Катарина Линсбергер не сможет выступить на Играх-2026. Для одной из главных звезд австрийской сборной следующий олимпийский цикл завершился досрочно.

Линсбергер получила серьезную травму во время подготовки к этапу Кубка мира в Краньской Горе, сообщает Sky Sport Austria.

Реклама

Читайте также:

После падения спортсменку госпитализировали, где врачи диагностировали перелом большеберцовой кости, разрыв мениска и повреждение медиальной связки колена.

Катарина Линсбергер в горах. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Чем известна Линсбергер

На 2 января у двукратной чемпионки мира запланировано хирургическое вмешательство. Восстановление займет длительное время, поэтому Линсбергер выбыла до конца сезона и гарантированно пропустит Олимпиаду-2026 в Италии.

На Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо австрийка должна была защищать титул действующей олимпийской чемпионки в смешанном командном турнире, где завоевала золото в Пекине. Тогда же она пополнила коллекцию наград серебром в слаломе. В текущем сезоне Линсбергер выступала в слаломе и гигантском слаломе, но без подиумов — ее лучшим результатом стало четвертое место в Земмеринге.

Напомним, аргентинский футболист Лионель Месси может провести еще несколько лет в профессиональном спорте.

Украинский журналист вспомнил иностранных тренеров, которые несколько лет назад могли возглавить "Динамо".