Олімпійська чемпіонка Пекіна Лінсбергер пропустить Ігри-2026

Відома олімпійська чемпіонка пропустить Ігри-2026
Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 з гірськолижного спорту Катаріна Лінсбергер не зможе виступити на Іграх-2026. Для однієї з головних зірок австрійської збірної наступний олімпійський цикл завершився достроково.
Лінсбергер отримала серйозну травму під час підготовки до етапу Кубка світу в Краньській Горі, повідомляє Sky Sport Austria.
Після падіння спортсменку госпіталізували, де лікарі діагностували перелом великогомілкової кістки, розрив меніска та пошкодження медіальної зв'язки коліна.
Чим відома Лінсбергер
На 2 січня у дворазової чемпіонки світу заплановано хірургічне втручання. Відновлення займе тривалий час, тож Лінсбергер вибула до кінця сезону і гарантовано пропустить Олімпіаду-2026 в Італії.
На Іграх у Мілані та Кортіне-д'Ампеццо австрійка мала захищати титул чинної олімпійської чемпіонки в змішаному командному турнірі, де виборола золото в Пекіні. Тоді ж вона поповнила колекцію нагород сріблом у слаломі. У поточному сезоні Лінсбергер виступала в слаломі та гігантському слаломі, але без подіумів — її найкращим результатом стало четверте місце в Земмерингу.
