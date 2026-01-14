Відео
Головна Олімпіада Відома олімпійська чемпіонка пропустить Ігри-2026

Відома олімпійська чемпіонка пропустить Ігри-2026

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:51
Олімпійська чемпіонка Пекіна Лінсбергер пропустить Ігри-2026
Катаріна Лінсбергер під час тренування. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 з гірськолижного спорту Катаріна Лінсбергер не зможе виступити на Іграх-2026. Для однієї з головних зірок австрійської збірної наступний олімпійський цикл завершився достроково.

Лінсбергер отримала серйозну травму під час підготовки до етапу Кубка світу в Краньській Горі, повідомляє Sky Sport Austria.

Після падіння спортсменку госпіталізували, де лікарі діагностували перелом великогомілкової кістки, розрив меніска та пошкодження медіальної зв'язки коліна.

Катарина Линсбергер
Катаріна Лінсбергер у горах. Фото: instagram.com/liensberger.katharina/

Чим відома Лінсбергер

На 2 січня у дворазової чемпіонки світу заплановано хірургічне втручання. Відновлення займе тривалий час, тож Лінсбергер вибула до кінця сезону і гарантовано пропустить Олімпіаду-2026 в Італії.

На Іграх у Мілані та Кортіне-д'Ампеццо австрійка мала захищати титул чинної олімпійської чемпіонки в змішаному командному турнірі, де виборола золото в Пекіні. Тоді ж вона поповнила колекцію нагород сріблом у слаломі. У поточному сезоні Лінсбергер виступала в слаломі та гігантському слаломі, але без подіумів — її найкращим результатом стало четверте місце в Земмерингу.

спорт Лижний спорт олімпіада Олімпійські ігри-2026 Катаріна Лінсбергер
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
