Україна
Гераскевич из Италии оценил условия проведения Олимпиады-2026

Дата публикации 3 февраля 2026 16:01
Гераскевич поделился первыми впечатлениями от Италии перед ОИ-2026
Владислав Гераскевич уже в Италии. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился первыми впечатлениями от пребывания в Кортине на Олимпиаде 2026. Участие в Играх остается главным спортивным событием, однако старт соревнований сопровождается организационными сложностями.

Все они были связаны с логистикой и размещением спортсменов, рассказал Гераскевич в интервью "Трибуне". 

Украинский спортсмен отметил, что условия проживания и питания уступают тем, которые были на предыдущих Олимпиадах, а также обратил внимание на нехватку персонала и задержки с транспортом. При этом 27-летний Гераскевич подчеркнул, что подобные нюансы не являются ключевыми, поскольку основное внимание команды сосредоточено на подготовке к стартам и выступлениях. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на трассе. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фокус на трассе и внимании со стороны медиа

Отдельно спортсмен рассказал о сложности олимпийской трассы, выделив наиболее технически трудные виражи, которые требуют точного управления и правильного подбора инвентаря. Также Владислав Гераскевич подтвердил повышенный интерес со стороны иностранных медиа, отметив, что использует это внимание как возможность говорить об Украине и актуальных для страны темах. В завершение Гераскевич обратился к украинским болельщикам. 

"Я невероятно горжусь и благодарен украинцам, которые, несмотря на обстрелы и блекауты, продолжают нас поддерживать. Этой поддержки действительно очень много, тысячи сообщений в соцсетях. Надеюсь, что мы сможем достойно выполнить свою роль и подарить вам больше светлых дней", — заявил Гераскевич. 

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
