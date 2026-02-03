Гераскевич поделился первыми впечатлениями от Италии перед ОИ-2026

Владислав Гераскевич уже в Италии. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился первыми впечатлениями от пребывания в Кортине на Олимпиаде 2026. Участие в Играх остается главным спортивным событием, однако старт соревнований сопровождается организационными сложностями.

Все они были связаны с логистикой и размещением спортсменов, рассказал Гераскевич в интервью "Трибуне".

Украинский спортсмен отметил, что условия проживания и питания уступают тем, которые были на предыдущих Олимпиадах, а также обратил внимание на нехватку персонала и задержки с транспортом. При этом 27-летний Гераскевич подчеркнул, что подобные нюансы не являются ключевыми, поскольку основное внимание команды сосредоточено на подготовке к стартам и выступлениях.

Владислав Гераскевич на трассе. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фокус на трассе и внимании со стороны медиа

Отдельно спортсмен рассказал о сложности олимпийской трассы, выделив наиболее технически трудные виражи, которые требуют точного управления и правильного подбора инвентаря. Также Владислав Гераскевич подтвердил повышенный интерес со стороны иностранных медиа, отметив, что использует это внимание как возможность говорить об Украине и актуальных для страны темах. В завершение Гераскевич обратился к украинским болельщикам.

"Я невероятно горжусь и благодарен украинцам, которые, несмотря на обстрелы и блекауты, продолжают нас поддерживать. Этой поддержки действительно очень много, тысячи сообщений в соцсетях. Надеюсь, что мы сможем достойно выполнить свою роль и подарить вам больше светлых дней", — заявил Гераскевич.

