Гераскевич з Італії оцінив умови проведення Олімпіади-2026

Гераскевич з Італії оцінив умови проведення Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 16:01
Гераскевич поділився першими враженнями від Італії перед ОІ-2026
Владислав Гераскевич уже в Італії. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився першими враженнями від перебування в Кортині на Олімпіаді 2026. Участь в Іграх залишається головною спортивною подією, проте старт змагань супроводжується організаційними складнощами.

Усі вони були пов'язані з логістикою та розміщенням спортсменів, розповів Гераскевич в інтерв'ю "Трибуні".

Читайте також:

Український спортсмен зазначив, що умови проживання та харчування поступаються тим, які були на попередніх Олімпіадах, а також звернув увагу на брак персоналу та затримки з транспортом. При цьому 27-річний Гераскевич наголосив, що подібні нюанси не є ключовими, оскільки основна увага команди зосереджена на підготовці до стартів та виступах.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на трасі. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фокус на трасі та увазі з боку медіа

Окремо спортсмен розповів про складність олімпійської траси, виокремивши найбільш технічно важкі віражі, які потребують точного керування та правильного підбору інвентарю. Також Владислав Гераскевич підтвердив підвищений інтерес з боку іноземних медіа, зазначивши, що використовує цю увагу як можливість говорити про Україну та актуальні для країни теми. На завершення Гераскевич звернувся до українських уболівальників.

"Я неймовірно пишаюся і вдячний українцям, які, попри обстріли та блекаути, продовжують нас підтримувати. Цієї підтримки дійсно дуже багато, тисячі повідомлень у соцмережах. Сподіваюся, що ми зможемо гідно виконати свою роль і подарувати вам більше світлих днів", — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна заробила величезну суму протягом усієї своєї кар'єри.

Влада Седан злякалася повідомлень від уболівальників "Аякса", які відреагували на трансфер Олександра Зінченка.

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
