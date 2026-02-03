Гераскевич поділився першими враженнями від Італії перед ОІ-2026

Владислав Гераскевич уже в Італії. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився першими враженнями від перебування в Кортині на Олімпіаді 2026. Участь в Іграх залишається головною спортивною подією, проте старт змагань супроводжується організаційними складнощами.

Усі вони були пов'язані з логістикою та розміщенням спортсменів, розповів Гераскевич в інтерв'ю "Трибуні".

Реклама

Читайте також:

Український спортсмен зазначив, що умови проживання та харчування поступаються тим, які були на попередніх Олімпіадах, а також звернув увагу на брак персоналу та затримки з транспортом. При цьому 27-річний Гераскевич наголосив, що подібні нюанси не є ключовими, оскільки основна увага команди зосереджена на підготовці до стартів та виступах.

Владислав Гераскевич на трасі. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фокус на трасі та увазі з боку медіа

Окремо спортсмен розповів про складність олімпійської траси, виокремивши найбільш технічно важкі віражі, які потребують точного керування та правильного підбору інвентарю. Також Владислав Гераскевич підтвердив підвищений інтерес з боку іноземних медіа, зазначивши, що використовує цю увагу як можливість говорити про Україну та актуальні для країни теми. На завершення Гераскевич звернувся до українських уболівальників.

"Я неймовірно пишаюся і вдячний українцям, які, попри обстріли та блекаути, продовжують нас підтримувати. Цієї підтримки дійсно дуже багато, тисячі повідомлень у соцмережах. Сподіваюся, що ми зможемо гідно виконати свою роль і подарувати вам більше світлих днів", — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна заробила величезну суму протягом усієї своєї кар'єри.

Влада Седан злякалася повідомлень від уболівальників "Аякса", які відреагували на трансфер Олександра Зінченка.