Номер фигуриста Наумова вызвал резонанс на Олимпиаде из-за Гераскевича

Максим Наумов во время выступления. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Американский фигурист Максим Наумов выступил в короткой программе мужского одиночного катания на Олимпийских играх-2026, после чего посвятил свой номер памяти погибших родителей.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова, в прошлом известные российские фигуристы, трагически погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает портал Новини.LIVE.

После завершения проката Максим Наумов показал в камеру детскую фотографию, где он вместе с родителями стоит на ледовой арене. Этот жест стал личным акцентом выступления и придал его номеру дополнительный эмоциональный подтекст.

Максим Наумов с фотографией родителей. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Резонанс поступка Наумова на Играх-2026

По итогам короткой программы Максим занял 14-е место с результатом 85.65 балла. Украинский фигурист Кирилл Марсак показал 11-й результат — 86.89 балла, улучшив свой личный рекорд сразу на десять очков. Лидером же стал американец Илья Малинин, набравший 108.16 балла.

Жест Наумова получил дополнительное внимание на фоне недавних решений олимпийских функционеров по другим случаям символических проявлений на Играх. Это вновь вызвало обсуждение границ допустимого выражения памяти и эмоций в рамках олимпийского регламента. Днем ранее МОК не разрешил скелетонисту Владиславу Гераскевичу демонстрировать специальный "шлем памяти", который посвящен украинским спортсменам, погибшим на войне с РФ.

