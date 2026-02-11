Номер фігуриста Наумова викликав резонанс на Олімпіаді через Гераскевича

Максим Наумов під час виступу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Американський фігурист Максим Наумов виступив у короткій програмі чоловічого одиночного катання на Олімпійських іграх-2026, після чого присвятив свій номер пам'яті загиблих батьків.

Вадим Наумов та Євгенія Шишкова, у минулому відомі російські фігуристи, трагічно загинули в авіакатастрофі у Вашингтоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після завершення прокату Максим Наумов показав у камеру дитячу фотографію, де він разом із батьками стоїть на льодовій арені. Цей жест став особистим акцентом виступу та надав його номеру додаткового емоційного підтексту.

Максим Наумов із фотографією батьків. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Резонанс вчинку Наумова на Іграх-2026

За підсумками короткої програми Максим посів 14-те місце з результатом 85.65 бала. Український фігурист Кирило Марсак продеманстрував 11-й результат — 86.89 бала, поліпшивши свій особистий рекорд одразу на десять очок. Лідером же став американець Ілля Малінін, який набрав 108.16 бала.

Жест Наумова отримав додаткову увагу на тлі нещодавніх рішень олімпійських функціонерів щодо інших випадків символічних проявів на Іграх. Це знову викликало обговорення меж допустимого вираження пам'яті та емоцій у рамках олімпійського регламенту. Днем раніше МОК не дозволив скелетоністу Владиславу Гераскевичу демонструвати спеціальний "шолом пам'яті", що присвячений українським спортсменам, які загинули на війні з РФ.

