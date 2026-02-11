Беленюк объяснил, почему Гераскевич не откажется от шлема

Украинский депутат Жан Беленюк. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением о ситуации с Владиславом Гераскевичем, которому запретили использовать специальный "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

Украинский спортсмен намерен игнорировать требование МОК, а парламентарии из Верховной Рады планируют отстаивать его права на законодательном уровне, сообщил Беленюк в комментарии порталу Новини.LIVE.

Жан Беленюк считает позорной политику Международного олимпийского комитета последних лет. Это касается вопросов, связанных с Украиной. С одной стороны, МОК запрещает проявления почтения памяти погибших спортсменов, которые могли бы выступать на Играх. С другой стороны, депутат не видит никакой реакции по поводу засилия российских флагов на трибунах на Олимпиаде-2026.

Владислав Гераскевич и его шлем. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Как Украина планирует поддержать Гераскевича

Верховная Рада Украины уже официально обратилась к МОК по поводу позиции скелетониста. На этом фоне Жан Беленюк отметил, что Международный олимпийский комитет использует двойные стандарты, манипуляции, отказ признавать очевидные вещи. Речь идет про заигрывание с агрессором, попытках вернуть Россию в международный спорт. По мнению олимпийского чемпиона, уже сейчас начались послабления для атлетов разных возрастов из РФ. Беленюк напомнил, что подобное уже происходило, достаточно вспомнить Олимпиаду-1936 в Германии. Мир не усваивает уроки.

"Дисквалификация Гераскевича? Я пока не знаю, на что они ссылаются. Возможно, на некий политический контекст акции Владислава. Но это в первую очередь дань памяти спортсменам, которые больше никогда не смогут принять участие в турнирах. Это наталкивает на определенные выводы с нашей стороны", — заявил Беленюк.

Двойные стандарты МОК

Также депутат отметил, что Украина должна использовать Олимпиаду, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в стране. И наши спортсмены на Играх выполняют в том числе миссию амбассадоров Украины, которые не дают миру забыть о войне.

"Последние заявление главы МОК Кирсти Ковентри свидетельствуют, что в ближайшее время Комитет планирует вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах, как это уже сделано с юниорами из этих стран", — добавил Беленюк.

