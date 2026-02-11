Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Беленюк обвинил МОК в двойных стандартах из-за позиции по Гераскевичу

Беленюк обвинил МОК в двойных стандартах из-за позиции по Гераскевичу

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:15
Беленюк объяснил, почему Гераскевич не откажется от шлема
Украинский депутат Жан Беленюк. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением о ситуации с Владиславом Гераскевичем, которому запретили использовать специальный "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

Украинский спортсмен намерен игнорировать требование МОК, а парламентарии из Верховной Рады планируют отстаивать его права на законодательном уровне, сообщил Беленюк в комментарии порталу Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Жан Беленюк считает позорной политику Международного олимпийского комитета последних лет. Это касается вопросов, связанных с Украиной. С одной стороны, МОК запрещает проявления почтения памяти погибших спортсменов, которые могли бы выступать на Играх. С другой стороны, депутат не видит никакой реакции по поводу засилия российских флагов на трибунах на Олимпиаде-2026.  

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич и его шлем. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Как Украина планирует поддержать Гераскевича

Верховная Рада Украины уже официально обратилась к МОК по поводу позиции скелетониста. На этом фоне Жан Беленюк отметил, что Международный олимпийский комитет использует двойные стандарты, манипуляции, отказ признавать очевидные вещи. Речь идет про заигрывание с агрессором, попытках вернуть Россию в международный спорт. По мнению олимпийского чемпиона, уже сейчас начались послабления для атлетов разных возрастов из РФ. Беленюк напомнил, что подобное уже происходило, достаточно вспомнить Олимпиаду-1936 в Германии. Мир не усваивает уроки. 

"Дисквалификация Гераскевича? Я пока не знаю, на что они ссылаются. Возможно, на некий политический контекст акции Владислава. Но это в первую очередь дань памяти спортсменам, которые больше никогда не смогут принять участие в турнирах. Это наталкивает на определенные выводы с нашей стороны", — заявил Беленюк. 

Двойные стандарты МОК

Также депутат отметил, что Украина должна использовать Олимпиаду, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в стране. И наши спортсмены на Играх выполняют в том числе миссию амбассадоров Украины, которые не дают миру забыть о войне. 

"Последние заявление главы МОК Кирсти Ковентри свидетельствуют, что в ближайшее время Комитет планирует вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах, как это уже сделано с юниорами из этих стран", — добавил Беленюк.

Напомним, украинский чемпион Александр Усик назвал то, от чего ему пришлось отказаться ради карьеры. 

Бывший наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо продолжит карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. 

спорт Жан Беленюк МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации