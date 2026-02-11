Беленюк пояснив, чому Гераскевич не відмовиться від шолома

Український депутат Жан Беленюк. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк поділився думкою про ситуацію з Владиславом Гераскевичем, якому заборонили використовувати спеціальний "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

Український спортсмен має намір ігнорувати вимогу МОК, а парламентарії з Верховної Ради планують відстоювати його права на законодавчому рівні, повідомив Беленюк в коментарі порталу Новини.LIVE.

Жан Беленюк вважає ганебною політику Міжнародного олімпійського комітету останніх років. Це стосується питань, пов'язаних з Україною. З одного боку, МОК забороняє прояви вшанування пам'яті загиблих спортсменів, які могли б виступати на Іграх. З іншого боку, депутат не бачить жодної реакції з приводу засилля російських прапорів на трибунах на Олімпіаді-2026.

Владислав Гераскевич та його шолом. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Як Україна планує підтримати Гераскевича

Верховна Рада України вже офіційно звернулася до МОК з приводу позиції скелетоніста. На цьому тлі Жан Беленюк зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет використовує подвійні стандарти, маніпуляції, відмову визнавати очевидні речі. Йдеться про загравання з агресором, спроби повернути Росію в міжнародний спорт. На думку олімпійського чемпіона, вже зараз почалися послаблення для атлетів різного віку з РФ. Беленюк нагадав, що подібне вже відбувалося, досить згадати Олімпіаду-1936 у Німеччині. Світ не засвоює уроки.

"Дискваліфікація Гераскевича? Я поки що не знаю, на що вони посилаються. Можливо, на якийсь політичний контекст акції Владислава. Але це насамперед данина пам'яті спортсменам, які більше ніколи не зможуть взяти участь у турнірах. Це наштовхує на певні висновки з нашого боку", — заявив Беленюк.

Подвійні стандарти МОК

Також депутат наголосив, що Україна має використати Олімпіаду, щоб привернути увагу до того, що відбувається в країні. І наші спортсмени на Іграх виконують, зокрема, місію амбасадорів України, які не дають світу забути про війну.

"Останні заява глави МОК Кірсті Ковентрі свідчать, що найближчим часом Комітет планує повернути російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних турнірах, як це вже зроблено з юніорами з цих країн", — додав Беленюк.

