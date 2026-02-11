Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Беленюк звинуватив МОК у подвійних стандартах за позицію щодо Гераскевича

Беленюк звинуватив МОК у подвійних стандартах за позицію щодо Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:15
Беленюк пояснив, чому Гераскевич не відмовиться від шолома
Український депутат Жан Беленюк. Фото: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк поділився думкою про ситуацію з Владиславом Гераскевичем, якому заборонили використовувати спеціальний "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

Український спортсмен має намір ігнорувати вимогу МОК, а парламентарії з Верховної Ради планують відстоювати його права на законодавчому рівні, повідомив Беленюк в коментарі порталу Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Жан Беленюк вважає ганебною політику Міжнародного олімпійського комітету останніх років. Це стосується питань, пов'язаних з Україною. З одного боку, МОК забороняє прояви вшанування пам'яті загиблих спортсменів, які могли б виступати на Іграх. З іншого боку, депутат не бачить жодної реакції з приводу засилля російських прапорів на трибунах на Олімпіаді-2026.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич та його шолом. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Як Україна планує підтримати Гераскевича

Верховна Рада України вже офіційно звернулася до МОК з приводу позиції скелетоніста. На цьому тлі Жан Беленюк зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет використовує подвійні стандарти, маніпуляції, відмову визнавати очевидні речі. Йдеться про загравання з агресором, спроби повернути Росію в міжнародний спорт. На думку олімпійського чемпіона, вже зараз почалися послаблення для атлетів різного віку з РФ. Беленюк нагадав, що подібне вже відбувалося, досить згадати Олімпіаду-1936 у Німеччині. Світ не засвоює уроки.

"Дискваліфікація Гераскевича? Я поки що не знаю, на що вони посилаються. Можливо, на якийсь політичний контекст акції Владислава. Але це насамперед данина пам'яті спортсменам, які більше ніколи не зможуть взяти участь у турнірах. Це наштовхує на певні висновки з нашого боку", — заявив Беленюк.

Подвійні стандарти МОК

Також депутат наголосив, що Україна має використати Олімпіаду, щоб привернути увагу до того, що відбувається в країні. І наші спортсмени на Іграх виконують, зокрема, місію амбасадорів України, які не дають світу забути про війну.

"Останні заява глави МОК Кірсті Ковентрі свідчать, що найближчим часом Комітет планує повернути російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних турнірах, як це вже зроблено з юніорами з цих країн", — додав Беленюк.

Нагадаємо, український чемпіон Олександр Усик назвав те, від чого йому довелося відмовитися заради кар'єри.

Колишній наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо продовжить кар'єру в одному з найтитулованіших клубів світу.

Розширення було оновлено. Будь ласка, перезавантажте сторінку, щоб активувати перевірку орфографії та граматики.

спорт Жан Беленюк МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації