Как спасти засохшие саженцы — полезные советы садоводам

Человек, держащий саженец растения. Фото: Pinterest

Если вы заметили, что побеги на саженцах высохли, кора стала сморщенной, а корни вообще отмерли, это значит, что растение засохло. В этом случае необходимо попытаться его восстановить, но делать это нужно правильно.

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Как подготовить сухие саженцы к восстановлению

Сначала необходимо визуально осмотреть растение, чтобы подготовить его к следующим процедурам. Сразу обрежьте острым ножом или чистым секатором засохшие части так, чтобы добраться до живой ткани. Если нет живой ткани, то такие саженцы спасти уже невозможно.

Особое внимание необходимо уделять корневой системе, чтобы она снова смогла начать поглощать влагу. Большие срезы на саженцах можно замазать любой пастой, помогающей ранам заживать. Это необходимо для того, чтобы слабое растение не заболело.

Молодой саженец в руке. Фото: Decorexpro

Обрезку нужно проводить в том случае, если саженцы маленькие и долго были без доступа к воде. То же самое нужно делать и в том случае, если растение большое и было без воды меньше суток, но стало уже вялым и неживым.

Как можно восстановить саженцы

Возьмите обычную прохладную проточную воду, налейте ее в ведро, ванную или бочку и положите туда саженец. Если растение не очень высохло, но очень большое, мочить нужно только его корни. В других случаях следует погружать в воду саженец полностью.

Саженцы растений в воде. Фото: скриншот с YouTube

Держать в таком состоянии необходимо где-то один-три дня, а если ситуация критическая, необходимо сразу налить в воду какие-то средства, которые ускоряют восстановление. Но не стоит добавлять много питательных элементов, ведь они могут сжечь корни, и нужно быть очень осторожными с мочевиной.

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