Як врятувати засохлі саджанці — корисні поради садівникам

Людина, яка тримає саджанець рослини. Фото: Pinterest

Якщо ви помітили, що пагони на саджанцях висохли, кора стала зморщеною, а коріння взагалі відмерло, це означає, що рослина засохла. У цьому випадку необхідно спробувати її відновити, але робити це необхідно правильно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як підготувати сухі саджанці до відновлення

Спочатку необхідно візуально оглянути рослину, щоб підготувати її до наступних процедур. Одразу обріжте гострим ножем або чистим секатором ті частини, які засохли, так, щоб добратися до живої тканини. Якщо немає живої тканини, то такі саджанці вже врятувати неможливо.

Особливу увагу необхідно приділяти кореневій системі, щоб вона знову змогла почати поглинати вологу. Великі зрізи на саджанцях можна замазати будь-якою пастою, яка допомагає ранам загоюватись. Це необхідно для того, щоб слабка рослина на захворіла.

Молодий саджанець у руці. Фото: Decorexpro

Обрізку потрібно проводити у тому випадку, якщо саджанці маленькі і довго були без доступу до води. Те ж саме треба робити і в тому випадку, якщо рослина велика і була без води менше доби, але стала вже млявою і неживою.

Як можна відновити саджанці

Візьміть звичайну прохолодну проточну воду, налийте її у відро, ванну або бочку і покладіть туди саджанець. Якщо рослина не дуже висохла, але дуже велика, мочити потрібно лише її коріння. В інших випадках слід занурювати у воду саджанець повністю.

Саджанці рослин у воді. Фото: скриншот з YouTube

Тримати в такому стані необхідно десь один-три дні, а якщо ситуація критична, то необхідно одразу налити у воду якісь засоби, які прискорюють відновлення. Але не варто додавати багато поживних елементів, адже вони можуть спалити коріння, і треба бути вкрай обережними із сечовиною.

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