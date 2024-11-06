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Не оставляйте ее гнить — что делать с урожаем свеклы после сбора

6 ноября 2024 22:31
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать со свеклой после сбора урожая — пошаговая инструкция
Человек, держащий урожай свеклы в руках. Фото: Agronor
Кристина Кучугурная - Редактор

После сбора урожая свеклы важно сделать несколько вещей, если вы хотите сохранить его до следующей осени. Опытные дачники рассказали, что сделать с этим популярным овощем после сбора урожая на огороде, чтобы он оставался в свежем состоянии круглый год.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Очистка плодов

Сначала руками осторожно отряхните землю, которая прилипла к плодам, но лучше это делать в садовых перчатках или тряпкой. Дело в том, что лопата или нож, как и биение о жесткие поверхности, могут навредить свекле, а этого лучше не допускать.

Буряк
Собранный урожай свеклы в ящике. Фото: Pinterest

Удаление корешков

Затем полностью оборвите все тонкие корешки, растущие по бокам, и укоротите корни в центре до шести-семи сантиметров. Но если центральный корень слишком толстый, возьмите ножницы и обрежьте его, чтобы не навредить своим рукам.

Удаление ботвы

После этого соберите листья свеклы в один пучок и обрежьте их на высоту в половину сантиметра. Ни в коем случае не обрезайте ботву овоща слишком коротко.

Буряк
Удаление ботвы на свекле. Фото: Decorexpro

Сушка плодов

Далее обязательно просушите собранный урожай свеклы, разложив ее на какой-нибудь подстилке на открытом воздухе, если на улице хорошая погода. Однако, если вы собрали урожай, а потом пошел дождь, сушить овощи придется не менее одной недели.

Сортировка по размеру

После того, как вы сделали все вышеперечисленное, разложите корнеплоды по размеру и оставьте на хранение. Но запомните, что лучше сохранять средние, круглые и плотные плоды. Дело в том, что слишком большие или слишком маленькие корнеплоды хуже хранятся.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить свеклу, чтобы вырастить самый лучший овощ.

Раньше мы рассказывали о том, когда можно собирать урожай свеклы на огороде.

Также мы сообщали о том, какой сорт свеклы считается самым сладким из всех.

свекла советы огород урожай овощи

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