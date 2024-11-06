Что делать со свеклой после сбора урожая — пошаговая инструкция

Не оставляйте ее гнить — что делать с урожаем свеклы после сбора
После сбора урожая свеклы важно сделать несколько вещей, если вы хотите сохранить его до следующей осени. Опытные дачники рассказали, что сделать с этим популярным овощем после сбора урожая на огороде, чтобы он оставался в свежем состоянии круглый год.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие вещи сделать после сбора урожая свеклы
Очистка плодов
Сначала руками осторожно отряхните землю, которая прилипла к плодам, но лучше это делать в садовых перчатках или тряпкой. Дело в том, что лопата или нож, как и биение о жесткие поверхности, могут навредить свекле, а этого лучше не допускать.
Удаление корешков
Затем полностью оборвите все тонкие корешки, растущие по бокам, и укоротите корни в центре до шести-семи сантиметров. Но если центральный корень слишком толстый, возьмите ножницы и обрежьте его, чтобы не навредить своим рукам.
Удаление ботвы
После этого соберите листья свеклы в один пучок и обрежьте их на высоту в половину сантиметра. Ни в коем случае не обрезайте ботву овоща слишком коротко.
Сушка плодов
Далее обязательно просушите собранный урожай свеклы, разложив ее на какой-нибудь подстилке на открытом воздухе, если на улице хорошая погода. Однако, если вы собрали урожай, а потом пошел дождь, сушить овощи придется не менее одной недели.
Сортировка по размеру
После того, как вы сделали все вышеперечисленное, разложите корнеплоды по размеру и оставьте на хранение. Но запомните, что лучше сохранять средние, круглые и плотные плоды. Дело в том, что слишком большие или слишком маленькие корнеплоды хуже хранятся.
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