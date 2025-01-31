Почему в лифте вешают зеркала — факт, о котором мало кто знает

Деловая женщина в лифте перед зеркалом. Фото: alamy.com

Зеркало в лифте мы чаще всего воспринимаем как обычный элемент декора. Удобную вещь для того, чтобы поправить прическу или убедиться, что прекрасно выглядим. Однако, на самом деле этот элемент выполняет гораздо больше важных функций. Но эти факты известны далеко не всем.

Почему зеркала стали незаменимой частью современных лифтов, узнавайте далее в нашем материале.

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Основные причины установки зеркала в лифте

Зеркало в лифте — это не просто дизайнерский ход, а тщательно продуманное решение, учитывающее как технические, так и психологические аспекты.

1. Безопасность

Одной из главных функций зеркала в лифте является повышение безопасности. Ведь так вы имеете широкий обзор, а значит можете вовремя заметить подозрительное поведение или попытку совершить кражу. Это особенно важно в больших зданиях, где можно оказаться в лифте с незнакомыми людьми.

2. Визуальное расширение пространства

Зеркала создают эффект увеличенного пространства, что очень важно для людей с клаустрофобией. Отражение в зеркале уменьшает психологический дискомфорт и способствует ощущению открытого пространства. Поэтому, зеркала особенно актуальны для маленьких кабин.

Молодая девушка в лифте перед зеркалом. Фото: pixabay.com

3. Психологический комфорт и отвлечение

Пребывание в замкнутом пространстве может вызвать тревожность. Зеркало выполняет роль отвлекающего фактора, позволяя пассажирам занять себя чем-то во время поездки: поправить прическу, макияж, проверить вид или просто рассмотреть себя.

Так, в следующий раз, заходя в лифт, вы уже точно будете знать, почему зеркало является незаменимой частью его интерьера.

Напомним, ранее мы рассказывали, для чего нужна тайная кнопка на зеркале заднего вида, которую используют лишь 5% автолюбителей.