Чому у ліфті вішають дзеркала — факт, про який мало хто знає

Ділова жінка у ліфті перед дзеркалом. Фото: alamy.com

Дзеркало в ліфті ми найчастіше сприймаємо як звичайний елемент декору. Зручну річ для того, щоб поправити зачіску або впевнитись, що маємо чудовий вигляд. Проте, насправді цей елемент виконує набагато більше важливих функцій. Але ці факти відомі далеко не всім.

Чому дзеркала стали незамінною частиною сучасних ліфтів, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Дзеркало у ліфті — це не просто дизайнерський хід, а ретельно продумане рішення, що враховує як технічні, так і психологічні аспекти.

1. Безпека

Однією з головних функцій дзеркала у ліфті є підвищення безпеки. Адже так ви маєте ширший огляд, а отже можете вчасно помітити підозрілу поведінку або ж спробу вчинити крадіжку. Це особливо важливо у великих будівлях, де можна опинитися в ліфті з незнайомими людьми.

2. Візуальне розширення простору

Дзеркала створюють ефект збільшеного простору, що дуже важливо для людей з клаустрофобією. Відображення в дзеркалі зменшує психологічний дискомфорт і сприяє відчуттю відкритого простору. Тож, дзеркала особливо актуальні для маленьких кабін.

Молода дівчина у ліфті перед дзеркалом. Фото: pixabay.com

3. Психологічний комфорт і відволікання

Перебування у замкненому просторі може викликати тривожність. Дзеркало виконує роль фактора, що відволікає, дозволяючи пасажирам зайняти себе чимось під час поїздки: поправити зачіску, макіяж, перевірити вигляд чи просто розглянути себе.

Тож, наступного разу, заходячи у ліфт, ви вже точно знатимете, чому дзеркало є незамінною частиною його інтер'єру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, для чого потрібна таємна кнопка на дзеркалі заднього виду, яку використовують лише 5% автолюбителів.