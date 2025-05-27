На каком расстоянии надо сажать арбузы на огороде — сколько места отступить, советы дачникам

На каком расстоянии лучше сажать арбузы на огороде — советы
Сегодня дачники по всей стране могут выращивать арбузы, но при посадке на огороде необходимо придерживаться определенной дистанции и правил. Опытные огородники рассказали, на каком расстоянии лучше всего сеять семена этой ягоды и как правильно это делать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Сколько отступать между лунками при посадке арбузов на огороде
Чтобы урожай арбузов действительно получился хорошим, надо не только за ним правильно ухаживать, но и посадить должным образом. Причем, в этом случае речь не идет только при том, как сеять семена. Здесь важно и расстояние, на котором вы это делаете.
При посадке арбузов стоит между растениями отступать где-то один метр расстояния, а между рядами — примерно два метра. Если у вас маленький участок, междурядья можно сократить. Однако, ни в коем случае не сейте семена слишком плотно.
Как правильно сажать арбузы
Чтобы улучшить рост растений, добавляйте в каждую лунку с семенами арбузов перегной, компост или древесную золу, смешанные с землей. Затем в каждую лунку положите по одному пророщенному семени, а если оно еще сухое, кладите по два.
Чтобы семена были в тепле, накройте грядки до момента появления первых всходов агроволокном или пленкой. После посева семян осторожно уплотните землю в лунках и тщательно полейте теплой водой. Это активизирует процесс прорастания семян и будет способствовать равномерному развитию арбузов.
Соблюдение этих простых, но очень важных рекомендаций поможет вам вырастить вкусные и крупные арбузы даже в тех регионах Украины, где не так уж и много шансов это сделать.
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