На каком расстоянии надо сажать арбузы на огороде — сколько места отступить, советы дачникам

Дачник, который собирает урожай арбузов на огороде. Фото: Telex

Сегодня дачники по всей стране могут выращивать арбузы, но при посадке на огороде необходимо придерживаться определенной дистанции и правил. Опытные огородники рассказали, на каком расстоянии лучше всего сеять семена этой ягоды и как правильно это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Сколько отступать между лунками при посадке арбузов на огороде

Чтобы урожай арбузов действительно получился хорошим, надо не только за ним правильно ухаживать, но и посадить должным образом. Причем, в этом случае речь не идет только при том, как сеять семена. Здесь важно и расстояние, на котором вы это делаете.

Выращенный арбуз на огороде. Фото: Pinterest

При посадке арбузов стоит между растениями отступать где-то один метр расстояния, а между рядами — примерно два метра. Если у вас маленький участок, междурядья можно сократить. Однако, ни в коем случае не сейте семена слишком плотно.

Как правильно сажать арбузы

Чтобы улучшить рост растений, добавляйте в каждую лунку с семенами арбузов перегной, компост или древесную золу, смешанные с землей. Затем в каждую лунку положите по одному пророщенному семени, а если оно еще сухое, кладите по два.

Посаженные растения арбузов на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы семена были в тепле, накройте грядки до момента появления первых всходов агроволокном или пленкой. После посева семян осторожно уплотните землю в лунках и тщательно полейте теплой водой. Это активизирует процесс прорастания семян и будет способствовать равномерному развитию арбузов.

Соблюдение этих простых, но очень важных рекомендаций поможет вам вырастить вкусные и крупные арбузы даже в тех регионах Украины, где не так уж и много шансов это сделать.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить арбузы на огороде для вкусного урожая.

Ранее мы рассказывали о том, когда можно собирать урожай арбузов на огороде.

Также мы сообщали о том, почему арбузы не завязываются и как спасти урожай.